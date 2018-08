Waldshut 07. August 2018, 12:24 Uhr

Junger Mann nimmt vor einem Discounter angebundenen Mischlingshund einfach mit

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl eines kleinen Mischlingshunds, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr vor einem Discounter in der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut ereignet hat.