von SK

Zu einem Unfall mit einem verletzten Jungen kam es am Montag gegen 17.10 Uhr in der Eichholzstraße auf dem Waldshuter Aarberg. Nach Polizeiangaben fuhr ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Richtung Gurtweil. Auf Höhe einer Querungshilfe sei ein zwölf Jahre alter Junge mit einem Elektro-Tretroller von links kommend über die Straße gefahren und vom Mercedes frontal erfasst worden. Auf dem Boden liegend sei er etwa vier Meter mitgeschleift worden. Die Polizei: „Hierbei hatte er wohl einen Schutzengel und erlitt nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Rückenprellungen.“ Das DRK brachte den Jungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Nutzung des Elektro-Rollers im Straßenverkehr eingeleitet. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro, am Mercedes 500 Euro.