Waldshut-Tiengen Junge Philharmonie Ukraine gibt umjubeltes Neujahrskonzert

Die Junge Philharmonie Ukraine und die Sopranistin Anna Nosova haben rund 500 Besucher beim Neujahrskonzert begeistert. Die Zuhörer feierten den Auftritt in der Tiengener Stadthalle mit frenetischem Beifall.

Einmal mehr präsentierten die Künstler der Jungen Philharmonie Ukraine Inso Lviv den nahezu 500 begeisterten Besuchern ein berauschendes und mitreißendes Neujahrskonzert, das traditionell von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen zum Jahresbeginn veranstaltet wird. Mit einem Reigen aus Walzern, Arien und Polkas der Strauß-Dynastie zauberten die rund 50 jungen Künstler unter der Leitung ihres Dirigenten Volodymyr Syvokhip, Direktor der Nationalen Philharmonie der Ukraine Lemberg, ein hochkarätiges Musikerlebnis der leichten Klassik. Mit ihrem Auftritt veranlassten die Musiker das Publikum in der Tiengener Stadthalle immer wieder zu wahren Beifallsstürmen.

Besondere Glanzpunkte setzte dabei wiederholt die Sopranistin Anna Nosova vom Solistenensemble der Staatsoper Lemberg. Nach einem schwungvollen Auftakt mit der Ouvertüre "Die schöne Galathée" begrüßte Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft. die Konzertbesucher und informierte en Block über das bevorstehende Programm. Stimmgewaltig und trotzdem mit großer Leichtigkeit interpretierte danach Anna Nosova die Arie der Despina "In Uomini, in soldati" aus "Cosi fan tutte" von W. A. Mozart, unter markanter und zugleich sensibler Orchesterbegleitung. Mit großer Ausdruckskraft und in perfektem Zusammenspiel präsentierten sich danach beim "Walzer" aus der Serenade C-Dur für Streicher von Peter Tschaikowsky die Streicher des jungen Orchesters.

In zwei weiteren Gesangsstücken (Arie des Oscar "Saper Vorreste" aus "Ein Maskenball" von Giuseppe Verdi und Walzer der Musetta "Zuando m´en vo 'soletta" aus "La Boheme" von Giacomo Puccini) stellte Anna Nosova ihre Stimmgewalt auch in höchsten Tonlagen mit großer Leidenschaft erneute eindrucksvoll unter Beweis. In meist mächtiger Klangfülle, durchgängig äußerst präzise und sehr dynamisch, beendete das Orchester mit zwei slawischen Tänzen von Antonín Dvorák und "Les Toréadors" aus Carmen Suite Nr. 1 von Georges Bizet den ersten Konzertteil.

Besonders schwungvoll, sehr oft in atemberaubendem Tempo und dennoch äußerst präzise in der Rhythmik, gestalteten die jungen Künstler die zweite Konzerthälfte mit der Ouvertüre "Orpheus in der Unterwelt" und einigen meist sehr bekannten Johann-Strauß-Melodien. Auch hier brillierte Anna Nosova in der Arie "Mein Herr Marquis" aus "Die Fledermaus" und erntete erneut frenetischen Beifall.

Traditionell endete das offizielle Programm des Neujahrskonzerts mit dem Radetzky Marsch von Johann Strauss Vater, natürlich mit kräftigem Mitklatschen des Publikums. Wiederholt lang anhaltender Beifall verleiteten die Künstler zu zwei Zugaben, bevor sie die Bühne endlich verlassen durften. Die Begeisterung unter den Zuhörern hielt noch länger spürbar an.

Die Junge Philharmonie

Die Junge Philharmonie Ukraine Inso Lviv wurde vor zehn Jahren in der ost-europäischen Kulturmetropole Lemberg (ukrainisch "Lviv") gegründet. Hintergrund des Orchesters ist die Absicht, junge hochbegabte Musiker in die Nationale Philharmonie einzugliedern und ihnen die Fortführung ihrer künstlerischen Studien zu ermöglichen. Traditionell begeben sich die rund 50 besten Künstler des Orchesters zum Jahreswechsel auf eine Europatournee, bei der sie regelmäßig auch in Waldshut-Tiengen Station machen.