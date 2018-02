Waldshut-Tiengen Jugendmusikschule bietet seit 40 Jahren Musikunterricht für alle Altersklassen

Die Musikschule Südschwarzwald besteht seit 40 Jahren. Sie bietet flächendeckenden Musikunterricht für alle Altersklassen – vom Vierjährigen bis zur 70-Jährigen können hier alle Bürger aus dem Landkreis ein Instrument lernen. Die öffentliche Einrichtung feiert ihr 40-Jähriges mit einer Reihe an Veranstaltung.

Waldshut-Tiengen – Die Musikschule Südschwarzwald ist in Feierlaune: 40 Jahre bietet sie schon Musikunterricht für alle Altersgruppen und für fast alle Instrumente an. Sie feiert ihren runden Geburtstag mit der Bevölkerung und lädt zu einer Vielzahl von übers Jahr verteilten Musikveranstaltungen ein. Sowohl auswärtige Künstler wie auch viele aktuelle und ehemalige Lehrkräfte und Schüler der Musikschule werden auftreten.

Rund 65 professionelle Lehrkräfte zählt die Musikschule Südschwarzwald, die in der Tiengener Breitestraße ihr Hauptgebäude hat. Sie unterrichten im Landkreis in etwa 80 Gebäuden rund 3200 Schüler. Um die 1000 Schüler waren es in der Anfangszeit. "Wir haben ein musikalisches Netz geschaffen und arbeiten mit vielen Institutionen zusammen", sagt Werner Hilpert, Leiter der Musikschule. Aufgabe der Musikschule Südschwarzwald als öffentliche Bildungseinrichtung ist es, möglichst flächendeckend qualifizierten Musikunterricht anzubieten und die Freude an der Musik zu wecken und zu fördern.

Im Laufe der Jahrzehnte sind hierfür Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden immer wichtiger geworden. Bläserklassen, schulübergreifende Orchester und Ausbildungsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit Musikvereinen sind hierfür Beispiele. Kooperationen sind in erster Linie Antworten auf gesellschaftliche Veränderungen wie dem Trend zur Ganztagsschule. Sie weiter auszubauen ist mit Blick auf die Zukunft ein Hauptziel der Musikschule. Weiterhin sollen immer wieder neue Angebote den Musizierenden neue Anreize und Möglichkeiten geben. In diesem Sinne wird die Musikschule Südschwarzwald demnächst ein Leistungsabzeichen für Sänger anbieten. Bislang gibt es dieses nur für Bläser.

Gegründet wurde die Musikschule Südschwarzwald 1978 vom Landkreis Waldshut und der Stadt Waldshut-Tiengen als Zweckverband des öffentlichen Rechts. 1996 wurden 18 weitere Städte und Gemeinden Verbandsmitglied. Bewohner aus Gemeinden, die nicht Mitglied sind, müssen für ihre Angebote etwas höhere Gebühren bezahlen. Dem Verwaltungsrat der Schule gehören Oberbürgermeister Philipp Frank, Landrat Martin Kistler und Bürgermeister aus den Mitgliedsgemeinden an. Die Musikschule ist auf öffentliche Mittel angewiesen. Sie werden jeweils zur Hälfte vom Landkreis und den Mitgliedsgemeinden beigesteuert. "Wir sind ein Zuschussbetrieb, aber wir können auch vieles vorweisen, was der Allgemeinheit nützt und unsere Mitgliedsgemeinden vorwärts bringt", so Schulleiter Werner Hilpert.

Nächste Veranstaltung

Am Freitag, 23. Februar, um 18.30 Uhr findet im Saal der Stoll-Vita-Stiftung, Brückenstraße 15, in Waldshut ein Konzert mit dem Ensemble Tutz-Frequenz statt. Auf dem Programm steht die Freimaurermsuik von W. A. Mozart, der Eintritt kostet zehn Euro. Zuvor, ab 14 Uhr, können Workshopteilnehmer und Interessierte historische und moderne Klarinetten ausprobiert werden. Rahmen für das Konzert sind die Waldshuter Klarinettentage vom 23. bis zum 25. Februar.