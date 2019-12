von sk

Bei der allgemeinen Kirchenältestenwahl hat auch die Kirchengemeinde Waldshut einen neuen Ältestenkreis und Kirchengemeinderat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag nach Mitteilung der Kirchengemeinde bei 14,3 Prozent. Zum ersten Mal sind in der evangelischen Landeskirche in Baden auch bis zu zwei Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren für den Kirchengemeinderat wählbar gewesen.

Niklas Rupp | Bild: Kirchengemeinde Waldshut

Felix Lohrer, Leiter des Gemeindewahlausschusses sagte dazu: „Wir freuen uns, dass wir tatsächlich zwei junge Menschen für diese Aufgabe gewinnen konnten. Ebenso freut uns, dass diese beiden Platz 1 beziehungsweise 2 bei den Stimmenzahlen belegen. Damit können die Bedürfnisse der jungen Generation besser gehört und in die Entscheidungen der Kirchengemeindeleitung einbezogen werden.“ Die Kirchengemeinde Waldshut konnte die Zahl der zu wählenden Kirchenältesten vom gesetzlichen Standardwert auf elf gewählte Gremiumsmitglieder erhöhen.

Tim Basler | Bild: Kirchengemeinde Waldshut

In den kommenden sechs Jahren werden nun diese Kirchengemeinderäte die Gemeinde leiten: Tim Basler, Katrin Bollacher, Anne-Herrmaid Kellerer, Anna Kerkgers, Daniel Liske, Eugenie Lohrer-Meinen, Yvonne Radzuweit, Armin Rosa-Zeiser, Niklas Rupp, Helmut Schalk und Markus Schwenk zusammen mit Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig und Dekanin Christiane Vogel sowie Kantor Matthias Flierl.

Das Wahlergebnis wurde in den Gottesdiensten zum Zweiten Advent in Dogern und Waldshut öffentlich verkündet. Seither haben die Wähler der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut eine Woche Zeit, die Wahlniederschrift im Pfarramt einzusehen und gegebenenfalls Widerspruch gegen das Ergebnis einzulegen. Die neu gewählten Kirchenältesten werden am 12. Januar im Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.