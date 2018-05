Waldshut-Tiengen Jugendliche als Brückenbauer und Vorreiter: Der Schüleraustausch zwischen Waldshut-Tiengen und Blois legt voe 60 Jahren das Fundament für die Städtepartnerschaft

Vor 60 Jahren begann der Schüleraustausch zwischen Waldshut-Tiengen und dem französischen Blois. Fünf Jahre später folgte die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen den beiden Städten. Der Schüleraustausch gilt als der früheste, intensivste und und bedeutendste in ganz Deutschland.

Mit einer Feierstunde im Musiksaal des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut feiert der Freundeskreis Blois-Waldshut-Tiengen-Lewes am Samstag, 5. Mai, das 60-jährige Bestehen des Schüleraustauschs mit der französischen Partnerstadt Blois. Nach Aussage des französischen Jugendwerks gehört dieser Austausch zu den frühesten, intensivsten und bedeutendsten in Deutschland.

In ununterbrochener Reihenfolge erfüllen Jungen und Mädchen des Hochrhein-Gymnasiums und des Klettgau-Gymnasiums sowie der Robert-Schuman-Realschule Waldshut diesen internationalen Jugendaustausch mit Leben. Der Schüleraustausch mit Lewes, der 1974 aufgenommen wurde, ruht seit einigen Jahren, da keine Schule in England mehr gefunden werden konnte.

Erster Austausch 1958

Mit dem Schüleraustausch begannen auch die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten. 1958 kamen die ersten Jugendlichen des französischen Lycée Augustin Thierry an den Hochrhein und im selben Jahr fuhren Schüler des Hochrhein-Gymnasiums an die Loire. Geburtshelfer waren die beiden Lehrer und Freunde Manfred Kirchgässner und Jean Lécaux, die beide schon verstorben sind.

Der Schüleraustausch gilt deshalb auch als Fundament der Städtepartnerschaft. Schon fünf Jahre bevor der Elysée-Vertrag zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer zur Besiegelung der deutsch-französischen Zusammenarbeit geschlossen wurde, begegneten sich hier am Hochrhein und in Blois junge Franzosen und Deutsche.

Die Jugendlichen waren die Vorreiter, gefolgt von den ehemaligen Kriegsteilnehmern, die die Greuel des Krieges durch Entgegenkommen und Freundschaften vergessen lassen wollten. Nach und nach folgten Vereine, die ihre französischen Partner suchten. Und schließlich trafen sich die Verantwortlichen der Stadtparlamente, die vor 55 Jahren mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden offiziell ihre Städtepartnerschaft gründeten.

Pionierarbeit der Jugendlichen

Zigtausende von Schüler lernten und lernen in den vergangenen Jahrzehnten so das Leben und die Mentalität des Nachbarn in den Familien, in den Schulen, beim Sport, bei kulturellen Anlässen und in der Freizeit kennen. Vor allem in den Anfangsjahren leisteten die Jugendlichen Pionierarbeit. Sie räumten mit Vorurteilen auf, lernten die Realität im Nachbarland zu schätzen und bauten Brücken, wo noch Ressentiments vorhanden waren.

Aus Austauschschülern werden Freunde

Aus ersten Austauschschülern wurden Freunde, die mehrere Jahre hintereinander in der selben Familie wohnten, schlossen Freundschaften, die in die zweite und dritte Generation reichten und verbrachten zusammen fröhliche Urlaubstage. Selbst als Ehestifter hat sich der Schüleraustausch bewährt. Allein aus den Begegnungen der ersten zehn Jahre entstanden sieben deutsch-französische Ehen.

Auch kulturell hat der Schüleraustausch wertvolle Aspekte gebracht, reisten doch immer wieder Schülergruppen diesseits und jenseits des Rheins in die Partnerstädte, um Theater-Gastspiele, Konzerte oder Ballettaufführungen zu geben. Immer wieder aufs Neue sind die Partnerschaftskomitees bemüht, den Jugendlichen ein attraktives Programm zu bieten.

Besuch in Paris und im Europapark

Nicht fehlen darf für die jungen Deutschen die Metropole Paris, sportliche Abstecher zu reizvollen Badeseen oder ein Schnupperkurs auf dem Golfplatz von Schloß Cheverny zu unternehmen. Die jungen Franzosen lernen unter anderem die Schönheiten des Schwarzwaldes, Freiburg, den Bodensee, die Schweiz sowie den Europapark Rust kennen.

Die Anfänge des Schüleraustausches