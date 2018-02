Tiengen Jugendkantorei Doremi hat Premiere in der Stadtpfarrkirche

Jugendkantorei Doremi hat Premiere in der Stadtpfarrkirche

Die Jugendkantorei Doremi tritt im nächsten Peter Thumb-Konzert in Tiengen auf. Werke von Mendelsohn-Bartholdy und Dvorak stehen auf dem Programm.

Für das zweite Konzert der Peter-Thumb-Konzerte im Jubiläumsjahr ist eine Premiere angesagt: Es ist nämlich das erste Mal, dass die unter die Leitung von Bezirkskantor Oliver Schwarz-Roosmann stehende Jugendkantorei Doremi im Rahmen der Peter-Thumb-Konzerte auftritt und damit ihren erfolgreich bewältigten Konzertprojekten ein neues, bedeutendes hinzufügt.

Das Konzert, das am Sonntag, 11. März, 17 Uhr, in der katholischen Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tiengen stattfindet, steht unter dem Motto „Wie lieblich sind deine Wohnungen“. Dahinter verbirgt sich der interessante Versuch, einen neuen Ausschnitt aus dem unerschöpflichen Kosmos von Bibeltextvertonungen zu präsentieren und dabei Werke von Komponisten zu Gehör zu bringen, die mit ihrem Schaffen den musikalischen Bogen vom 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert schlagen.

Auf dem Programm, das die Jugendkantorei mit Anne Roosmann auf dem Klavier und Orgel darbieten stehen u. a. „Jubilemus, exultamus“ von Francois Couperin (1668 bis 1733), „lass uns singen von der Gnade des Herrn“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809 bis 1847), „Gott ist mein Hirte“ von Antonin Dvorak (1841 bis 1904), O how amiable are thy dwellings“ von Ralph Vaughan Williams (1872 bis 1958) und das „Magnificat“ von George Dyson (1883 bis 1964).

Der Kartenvorverkauf läuft in Tiengen (katholisches Pfarramt, Telefon 07741/20 93 und Geschäft Max Fritz, Telefon 07741/27 91 sowie bei der Tourist-Info Waldshut (Telefon 07751/83 32 00).