von Ursula Freudig

„Menschen, die eine Sucht bewältigen, leisten viel, es sind tolle Männer und Frauen, die hierher kommen und ihren Weg zu sich selbst finden“, sagt Roswitha Klotz-Birk. Mit hierher meint die Sozialpädagogen die Fachstelle Sucht Waldshut in der Kaiserstraße 17, in der sie seit 40 Jahren tätig ist. Seit 2014 als Leiterin. Jetzt steht eine Änderung an: Die 64-Jährige gibt zum neuen Jahr die Leitung an ihren Kollegen Jonas Firnkes ab.

Waldshut-Tiengen Was die Fachstelle Sucht in Waldshut macht und wie sich die Arbeit verändern wird Das könnte Sie auch interessieren

Bis zu ihrem Ruhestand wird sie sich hauptsächlich in der Außenstelle Bad Säckingen auf die Beratung und Therapie von Alkoholkranken konzentrieren. „Ich bin weiterhin ansprechbar, es ist ein fließender Übergang“, sagt Roswitha Klotz-Birk. Sie arbeitet in einem Team von rund 14 Mitarbeitern, die von einem festen Stamm von rund 20 Ehrenamtlichen unterstützt werden, die in der Fachstelle und in anderen Orten des Landkreises Selbsthilfegruppen und Freundeskreise anbieten.

Jonas Firnkes, ab 1.1.2020 Leiter der Fachstelle Sucht Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Sucht ist damals wie heute ein Thema. Die Mitarbeiter der Fachstelle wissen aus Erfahrung, dass jeder, unabhängig vom Alter und der sozialen Schicht, in eine hineinrutschen kann. Im Vergleich zu früher, sind aber die Wege, um Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen, vielfältiger geworden.

Waldshut-Tiengen Zocker suchen nur selten Hilfe: Ein Therapeut erzählt von seiner Arbeit mit Glücksspielsüchtigen Das könnte Sie auch interessieren

„Etwa ab 1990 wurde die ambulante Reha anerkannt, vorher erfolgte die klassische Suchtbehandlung stationär in Fachkliniken“, so Klotz-Birk. Vor allem für Menschen, die sozial integriert sind, kann nach ihrer Aussage eine Sucht auch vor Ort behandelt werden.

Genuß oder schon Sucht? Allgemein gilt die Regel: Männer, die täglich mehr als 0,6 Liter Bier und Frauen, die täglich mehr als 0,3 Liter an fünf Tagen in der Woche trinken, gehen das Risiko ein, alkoholkrank zu werden. Bei Wein verringern sich die Mengen. Um der Gewöhnung vorzubeugen, sollte zwei Tage in der Woche überhaupt kein Alkohol getrunken werden.

Rund 30 Personen haben 2018 in der Fachstelle Sucht Waldshut eine ambulante Reha durchlaufen, rund 90 Personen wurden zur stationären Behandlung an Fachkliniken überwiesen. Insgesamt hat die Fachstelle mehr als 1000 Suchtmittelabhängige betreut, fast die Hälfte von ihnen aufgrund von Alkoholproblemen. Bei den anderen Suchtmitteln steht Cannabis an erster Stelle.

Spezielle Gruppen für jede Suchtart

Für jede Suchtart bietet die Fachstelle Beratung und Einzelgespräche an. Für fast jede Suchtart gibt es außerdem spezielle Gruppen, auch in der Nachsorge wie für cleane Drogenabhängige und trockene Alkoholiker.

Waldshut-Tiengen 1000 Menschen suchen bei Fachstelle Sucht in Waldshut Hilfe: Alkohol immer noch das größte Problem Das könnte Sie auch interessieren

Die drei Abteilungen Alkohol/Medikamente/Glücksspiel und Suchtprävention/Gesundheitsförderung sowie die separate Jugend- und Drogenberatungsabteilung in der Bismarckstraße 16, werden nach Aussage des zukünftigen Leiters Firnkes, zukünftig noch stärker zusammenarbeiten. In diesem Sinne wird auch über räumliche Veränderungen, möglicherweise verbunden mit einem neuen Standort, nachgedacht.