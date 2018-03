Johannes Zeller (61), Chefarzt der Allgemeinchirurgie, wurde zum Ärztlichen Direktor der Spitäler Hochrhein GmbH ernannt. Zu seinen Aufgaben gehört die unter anderem die Zusammenführung der Häuser in Waldshut und Bad Säckingen.

Kreis Waldshut – Johannes Zeller ist neuer Ärztlicher Direktor der Spitäler Hochrhein GmbH. Bislang wurde der Standort Bad Säckingen durch den Ärztlichen Direktor Volker Roth, der Standort Waldshut durch den Ärztlichen Direktor Georg Picha vertreten. Das teilt die Spitäler Hochrhein GmbH in einer Pressemitteilung mit.

Im Zuge der Zusammenführung der beiden Häuser der Spitäler Hochrhein GmbH stellte sich laut Pressemitteilung auch die Frage, wer die Funktion des Ärztlichen Direktors für die kommenden drei Jahre übernimmt. Im Zuge einer Umfrage unter den Chefärzten der Spitäler Hochrhein GmbH schlugen diese den 61-jährigen Johannes Zeller, Chefarzt der Allgemeinchirurgie, als neuen Ärztlichen Direktor vor. Dieser Vorschlag wurde seitens der Geschäftsführung wohlwollend bestätigt. „Ich freue mich, mit Johannes Zeller, einen erfahrenen, kompetenten und besonnenen Ärztlichen Direktor benennen zu dürfen“, erklärte Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH.

Johannes Zeller ist seit rund 20 Jahren am Spital Waldshut beschäftigt und seit dem Jahr 2003 Chefarzt der Allgemeinchirurgie. Als Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurg weise Zeller ein hohes medizinisches Knowhow auf, das er sich während seines Studiums in Marburg und Düsseldorf und seine klinische Tätigkeit in mehreren Düsseldorfer Kliniken angeeignet hat. „Ich freue mich darauf, den Prozess der Neuausrichtung der Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut aktiv mitzugestalten. Als waschechter Laufenburger ist es mir ein besonderes Anliegen, den westlichen Landkreis wieder vertrauensvoll mit ins Boot zu holen. Gemeinsam mit meinem Team wird dies eine meiner obersten Prioritäten darstellen“, so Zeller.