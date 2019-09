von Ursula Freudig

Herr Fleig, was hält einen 15 Jahre bei den Ministranten?

Wir Ministranten bilden eine besondere Gemeinschaft, in der über das Ministrieren hinaus, sehr viel gemeinsam unternommen wird. Je älter man wird und je länger man dabei ist, desto tiefer wird die Bindung. Und selbst wenn man nicht mehr dabei ist, trifft man sich als ehemalige Ministranten weiter oder begegnet sich in Vereinen. Viele von uns sind auch in anderen Vereinen wie im Narrenverein, bei den Florianern, bei der Chilbi-Bockmusik, bei den Bockbuben oder bei Alt-Waldshut. Man knüpft als Ministrant Freundschaften fürs Leben.

Ihre besten Freunde sind Ministranten?

Ja, mittlerweile sind es aber großteils ehemalige Ministranten. Und deren Freunde sind oft auch ehemalige Ministranten. Was uns auch verbindet, ist das christliche Fundament. Es macht schon einen Unterschied, ob man beispielsweise in einem Verein Fußball spielt oder zu den Ministranten gehört. Man teilt gewisse christliche Werte. Ich bin religiös und fühle mich der Kirche verbunden. Wenn man an Hochfesten wie Ostern mit rund 60 anderen zusammen ministriert, ist das für jeden ein tolles Erlebnis.

Wie wird man eigentlich Ministrant? Meldet man sich einfach oder wird man gefragt?

Man wird in der Regel nach der Erstkommunion gefragt, kann sich natürlich aber auch immer selber bei uns melden. Sieben Mädchen und fünf Jungen sind dieses Jahr aufgenommen worden. Für meine Freunde und mich gehörte damals Ministrant zu sein, einfach dazu. Außerdem hatte ich schon Kontakt zur Liebfrauenkirche, weil meine Mutter schon damals in der Kirche aktiv war. Positive Eindrücke habe ich auch von der Christlichen Schule mitgenommen. Der Glaube wird einem dort näher gebracht, aber locker, man wird nicht gedrängt. Für mich war es eine tolle Zeit an der CSH.

Seit wann sind eigentlich Mädchen mit dabei und wie hat sich die Zahl der Ministranten entwickelt?

Seit 1990, also inzwischen seit 29 Jahren. Im Großen und Ganzen ist es heute ausgeglichen, es sind etwa gleich viele Jungen wie Mädchen. Insgesamt gesehen sind wir in den letzen Jahren eher etwas weniger geworden. Einige hören so mit 18, 19 auf, wenn sie mit der Schule fertig sind und weggehen, oft um zu studieren. Mir war nach der Schule und nach der Ausbildung das Ministrieren und die Gemeinschaft der Ministranten so viel wert, dass ich es gerne, wie viele andere auch, noch weiter gemacht habe. So zwei, drei Mal im Monat ist ein Ministrant im Schnitt im Einsatz. Man wird eingeteilt, aber natürlich wird es immer gern gesehen, wenn man sich freiwillig meldet.

Sie sind Oberministrant, welche besonderen Aufgaben haben Sie?

Ich bin einer von insgesamt vier Oberministranten. Wir sind grundsätzlich verantwortlich für die Jüngeren. Außerdem leiten wir die Leiterrunden, in der sich die Gruppenleiter alle zwei Monate treffen und besprechen was anliegt. Beispielsweise kommende Veranstaltungen wie unser jährliches Zeltlager und wer welche Aufgaben übernimmt. Wir Oberministranten sind dann dafür verantwortlich, dass alles klappt.

Was machen denn die Ministranten neben ihrem Amt das Jahr über alles?

Ein Mal die Woche treffen wir uns zu Gruppenstunden in unseren Räumen in der Wallstraße. Eine jährliche Standardaktion sind die Sternsinger. An drei Tagen sind wir in Waldshut unterwegs und klopfen Tür an Tür. Dieses Jahr hatten wir auch wieder unsere 72-Stunden-Aktion, die deutschlandweit stattfindet. Wir haben Handys gesammelt, die ans Missio Hilfswerk gingen, wo daraus Edelmetalle gewonnen wurden. Der Erlös ging an ein Projekt in Afrika. Und wir haben Fußball gespielt. Bei einem Turnier mit Ministranten-Mannschaften aus allen Pfarrgemeinden haben wir Waldshuter gewonnen. Außerkirchlicher Höhepunkt im Jahr ist immer das Zeltlager in den ersten zwei Sommerferienwochen. Man freut sich das ganze Jahr über darauf und lernt sich dort noch besser kennen.

Und was ist mit den Chilbi-Wunschkonzerten? Ich habe die Ministranten schon öfter dort erlebt, sie machen immer voll mit, stehen auf den Stühlen, singen mit.

Ja, die Wunschkonzerte, besonders der Stadtmusik, sind ein Treffpunkt für uns Ministranten, auch der ehemaligen. Darauf freuen wir uns immer sehr. Wir sind eben eine lebendige, aktive Gruppe, die sich an vielen Dingen in Waldshut beteiligt.

Denken Sie manchmal ans Aufhören?

Ja, es wird auch bei mir wohl in absehbarer Zeit soweit sein. Ich denke, es wird mir dann etwas fehlen, aber ich werde dann auf viele tolle Jahre mit tollen Leuten zurück blicken können.