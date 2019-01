von SK

Am Wutachdamm in Tiengen haben zwei Männer laut Bericht der Polizei am Dienstagabend einen Jogger angegriffen und verletzt. Der 20-jährige lief nach Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr Richtung Kaitle, als er unter der Brücke zur A 98 auf zwei Männer getroffen sei, die dort offenbar einen Joint rauchten.

Als er die beiden passierte, sei er festgehalten und in gebrochenem Deutsch zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert worden. Die Polizei: "Der Jogger konnte sich befreien und rannte weiter. Die Männer verfolgten ihn, ergriffen ihn und schlugen auf ihn ein. Auch verspürte er einen Stich in seiner linken Schulter. Der Jogger wehrte sich, worauf die beiden Angreifer von ihm abließen und in Richtung Kaitle flüchteten. Der Geschädigte begab sich nach dem Vorfall ins Krankenhaus, wo eine Schnittverletzung an seiner linken Schulter versorgt werden musste."

Beschreibung der Täter: erster Mann etwa 170 Zentimer groß, dunkler Teint, Schnurr- und Kinnbart; zweiter Mann ebenfalls dunkler Teint, etwa 190 Zentimeter groß, kräftig und korpulent, Vollbart und Brille. Beide waren komplett schwarz gekleidet und trugen Wintermützen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise (Telefon 07741/831 60). Dem Jogger waren vor dem Überfall auf dem Damm zwei Radfahrer entgegen gekommen. Möglicherweise haben diese die gesuchten Männer gesehen.