Der Bockgewinner der 550. Chilbi heißt Joachim Ebi. Im Vorfeld haben die Junggesellen mit ihrem Zunftmeister Werner Späth exakt 1000 Lose an ausgewählte Freunde und Gönner der Zunft verkauft. Diese fieberten bei der gestrigen Verlosung im Festzelt kräftig mit.

Junggeselle mit Laterne: Altgeselle Mario Schleith prüft die Standhaftigkeit der Kerze für die anschließende Bockverlosung. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Bei der Bockverlosung zählt der Zunftmeister mit seinen Zunftbrüdern jeweils bis zur nächsten 100er-Zahl, bis in der Bocklaterne die Hitze der Flamme das Wachs zum Schmelzen bringt und das mit einem Faden an einer Kerze befestigte Glas am Boden zerspringt. Die zuletzt aufgerufene Zahl ist das Gewinnerlos.

Das Glas fiel schließlich bei der Losnummer 523. Joachim Ebi, Unternehmer und Mitbegründer der Waldstadtfäger aus Waldshut, gewann mit seinem Los den Chilbi-Bock Florian, der Zunftübergreifende. Namensgeber und Bockgötti ist Florian Schwald, Ehemaliger der Junggesellen und Vorstandsmitglied bei der Narro-Zunft.

Video: Juliane Schlichter

Tänzchen mit Bock: Die Junggesellen feiern mit Bockgewinner Joachim Ebi und Chilbi-Bock Florian, dem Zunftübergreifenden. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Heute auf der Chilbi 8 Uhr: Stadtjahrzeit (Feierliches Gelöbnis von 1468).

Stadtjahrzeit (Feierliches Gelöbnis von 1468). 15 Uhr: Kinderumzug von Alt-Waldshut mit Ausgabe des Chilbibatzens durch das Waldshuter Männle, anschließend Kinderfest im Festzelt.

Kinderumzug von Alt-Waldshut mit Ausgabe des Chilbibatzens durch das Waldshuter Männle, anschließend Kinderfest im Festzelt. 17.30 Uhr: Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut im Festzelt.

