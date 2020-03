Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Jeder Stein ein Schicksal: Am 5. März werden Stolpersteine in Waldshut-Tiengen, Albbruck-Unteralpfen und Laufenburg verlegt

Auf Initiative des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen werden am 5. März im Kreis Waldshut weitere Stolpersteine verlegt. Sie sind der Familie Schwarzkopf in Waldshut, Fritz Birk in Tiengen, Augusta Jehle in Albbruck-Unteralpfen und dem Ehepaar Löwenstein in Laufenburg gewidmet.