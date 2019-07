Tiengen (neu) Das Jazzfest startet am ersten Tag schon richtig los. Die Jazzband des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (KGT) eröffnet das zweitägige Festival in der Innenstadt auf der Bühne beim Storchenturm. Weiter im hochklassigen Programm geht’s mit Big Daddy Wilson, The Cotton-Club Swing Orchestra, der Hallodrian Jazzband, Ladwig’s Horns and Beat, Zydeco Annie and Swamp Cats und dem Frank Muschalle Trio und Stephan Holstein. Bid Daddy Wilson: 25 Jahre hat Big Daddy Wilson die Welt bereist und seine Liebe zum Blues mit den Menschen überall in der Welt geteilt. Im vergangenen Jahr beeindruckte er die Fans in ganz Europa bei seiner Jubiläumstour mit einer energiegeladenen Bühnenshow. Auf seiner aktuellen Tour begleitet ihn seine Band, mit der er bereits im vergangenen Jahr verschiedene Preise einheimste. In der Beschreibung heißt es: „Big Daddy Wilson sorgt mit einer unglaublich starken Bühnenpräsenz und seiner Ausstrahlung für einen unvergesslichen Abend.“ An seiner Seite musizieren Cesare Noli (Gitarre), Enzo Mesina (Keys), Paolo Legramandi (Bass) und Nik Taccori (Drums).

, Löwendenkmal: Big Daddy Wilson Quintett (19.30, 20.45 und 22 Uhr). Bühne 2 , Weihergasse: Jazzband des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (18 und 19.15 Uhr), The Cotton-Club Swing Orchestra

, Weihergasse: Jazzband des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (18 und 19.15 Uhr), The Cotton-Club Swing Orchestra (21, 22 und 23.15 Uhr). Bühne 3 , Rathaus: Hallodrian Jazzband (18.15 und 19.30 Uhr), Ladwig’s Horns¦&¦Beat

, Rathaus: Hallodrian Jazzband (18.15 und 19.30 Uhr), Ladwig’s Horns¦&¦Beat (20.45, 21.45 und 23 Uhr). Bühne 4, Marienbrunnen: Zydeco Annie und Swamp Cats

(18, 19 und 20 Uhr), Frank Muschalle Trio, feat Stephan Holstein (21.15, 22.15 und 23.15 Uhr).

Internationale und nationale Musiker

Deutschlands beste Swing-Chanson-Band Moi et les Autres um die französische Sängerin Juliette Brousset präsentiert Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. Bild: Band

Tiengen (neu) Jazz vom Feinsten gibt es auf den Bühnen am Rathaus und am Marienbrunnen. Die Musikliebhaber, die nach Tiengen kommen, haben die Qual der Wahl. Denn ein Höhepunkt jagt den anderen. Je nach Gusto kann man zwischen den Bands hin und her laufen. Moi et les Autres: Hier kommen neben Swing und Latin noch andere Facetten der Musik ins Spiel: Chansons, Valse und Musette. Moi et les Autres gilt als die beste Swing-Chanson-Band Deutschlands. Rund um die französische Sängerin Juliette Brousset präsentiert das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. „Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt“, sagt die Sängerin, die vor allem für ihre glasklare Sopranstimme bekannt ist. Auch die übrigen Bandmitglieder bringen ihre Biografien in den Abend mit ein. Von den warmen Rhythmen der französischen Antillen über Manouche bis zu amerikanischem Elektroswing. Der typische Sound ist eine Mischung aus Jazz und Chanson.

, Löwendenkmal: Jonathan Price¦&¦Black Earth Band (19, 20.30 und 22 Uhr). Bühne 2 , Weihergasse: Bigband der Musikschule Südschwarzwald (18 und 19.15 Uhr), Allotria Jazzband aus München (20.45, 21.45 und 23 Uhr).

, Weihergasse: Bigband der Musikschule Südschwarzwald (18 und 19.15 Uhr), Allotria Jazzband aus München (20.45, 21.45 und 23 Uhr). Bühne 3 , Rathaus: Moi et les Autres (18.15 und 19.30 Uhr), Die Budapest Swing Jazz Steps Band (21, 22 und 23 Uhr).

, Rathaus: Moi et les Autres (18.15 und 19.30 Uhr), Die Budapest Swing Jazz Steps Band (21, 22 und 23 Uhr). Bühne 4, Marienbrunnen: Boogielicious (18, 19 und 20 Uhr), Luca Sestak Boogie-Duo (21.15, 22.15 und 23.15 Uhr).

Swingende Sommernächte

Besonders viel los ist auch auf der Treppe zum Storchenturm, wo das Publikum mitgeht. Bild: Yvonne Würth

Tiengen – Zwei Tage Jazz pur, mit 14 Bands, auf vier Bühnen. Die Musikfans dürfen sich wieder auf zwei unterhaltsame Abende mit angesagten Jazz-Koryphäen freuen. Je sieben Bands spielen am Freitag und Samstag, jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht, in der Tiengener Altstadt. Jeder Musikliebhaber kennt die Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft mit dem Namen Tiengener Sommer. Der Veranstalter verspricht wieder zwei „swingende Sommernächte“ mit stimmungsvollem und hochklassigem Jazz in der malerischen Kulisse der Innenstadt. Weit über 100 Musiker haben sich angekündigt. Wie immer garantieren sie ein zweitägiges Festival, das in der Region und weit darüber hinaus einen Namen hat und am Hochrhein zu einer der wohl größten Veranstaltungen dieser Art gehört. Jazz satt, heißt es beim Tiengener Sommer. Das breite Spektrum des vielseitigen Genres umfasst Dixie- und Bigband-Sound, traditionellen New Orleans-Jazz, Boogie Woogie und Blues, Zydeco und Chansons. Präsentiert von den über 100 Musikern aus Deutschland, der Schweiz, aus den Niederlanden, Frankreich und Ungarn. Unter den Musikern und Bands finden sich Namen wie Big Daddy Wilson, Frank Muschalle, Stephan Holstein oder Colin Dawson. Mit der Allotria Jazzband aus München ist eine der profiliertesten traditionellen Jazzbands Mitteleuropas zu Gast. Kenner der Szene sind diese klangvollen Namen sicher ein Begriff. Die Aktionsgemeinschaft bietet insbesondere auch den heimischen Musiktalenten die Möglichkeit, das Publikum zu begeistern wie die Profimusiker. An beiden Abenden präsentieren sich auf der gleichen Bühne die Bigband der Musikschule Südschwarzwald und die Jazzband des Klettgau-Gymnasiums Tiengen. Die beiden Orchester haben also, wenn man so will, ein Heimspiel. Und die Organisatoren sagen mit Überzeugung: „Es lohnt sich, diese beiden Abende im Städtle zu verbringen.“ Das Jazzfest in Tiengen ist seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für ein begeistertes Publikum aus nah und fern. Wer schon einmal in der Altstadt war bei diesem einzigartigen Musikereignis, der weiß, wie schnell die Musik ins Blut geht und eine prächtige Stimmung erzeugt. Die Menschen sitzen vor den Bühnen, wippen und schnippen im Takt. Sie johlen und klatschen. Die Fußgängerzone ist ein einziger, riesiger Musiktempel und die Massen geraten in Wallung. Keinen hält es hier ruhig auf den Sitzen. Der Tiengener Sommer ist nicht nur ein grandioses Musikereignis. Gutes Essen und Trinken, Zusammensitzen und Plaudern gehören ebenso dazu. Er ist zu einem festen Begriff geworden; für ein Publikum, dessen Einzugsgebiet sich über die Jahre immer weiter vergrößert hat. Auch unter den Musikern hat es sich herum gesprochen. Jazzmusiker aus ganz Deutschland und vielen Ländern Europas bewerben sich alljährlich und freuen sich, wenn sie eine Auftrittsmöglichkeit an diesem „kleinen, aber feinen Jazzfest“ im Süden Deutschlands bekommen. Seit jeher wird das Tiengener Jazzfest von der Aktionsgemeinschaft organisiert. Die Macher nutzen dabei ihre guten Kontakte zu den Agenturen, Bands und Musikern. Einige kommen in unregelmäßigen Abständen immer wieder nach Tiengen zurück, um hier aufzutreten. Sie lieben die Atmosphäre in der Altstadt mit dem begeisterungsfähigen Publikum. Die Organisatoren weisen mit ein wenig Stolz darauf hin, dass das Jazzfest Tiengener Sommer mit dem Ziel antritt, eine klimafreundliche Veranstaltung zu sein. In diesen Bemühungen wird die Aktionsgemeinschaft Tiengen von der Badenova unterstützt. Informationen im Internet:

http://www.tiengen.de

Musiker mit Spielfreude

Jonathan Price ist auch in der Region und besonders beim Jazzfest in Tiengen kein Unbekannter. Er war schon mit anderen Formationen in Tiengen zu Gast. Diesmal kommt er mit der Black Earth Band. Bild: Band

Tiengen (neu) Bands und Jazzgrößen hält auch der zweite Jazzfestabend bereit. Von der Bigband der Musikschule Südschwarzwald über Jonathan Price, der Allotria Jazzband, Moi et les Autres, die Jazzer aus Budapest bis zu Boogielicious und Luca Sestak. Die Bigband der Musikschule eröffnet den Samstagabend. Jonathan Price and Black Earth Band: Die Freude der Jazzmusik sticht heraus bei der Aussage: „Jinathan Price is back in Tien­gen.“ Der in Oakland in Kalifornien geborene Musiker wird beschrieben als samtweiche Soulstimme und Stimmungskanone in einer Person. Dabei verstehe er es bestens, die Zuschauer für sich zu gewinnen. „Die einzigartige Mischung der Show aus Charme und Animation begeistert das Publikum.“ Sein Militärdienst bei der US Airforce brachte Price nach Deutschland, wo er seine Musik- und Schauspielkarriere begann. Soloauftritte, unter anderem im Olympiastadion in Berlin und mit Mariah Carey in Frankfurt sowie Starsängerauftritte in Saarbrücken und Mannheim machten ihn in Deutschland bekannt. Beim Tiengener Sommer begeisterte er bereits mehrfach. In den vergangenen Jahren war Price als Frontman der ehemaligen Bands Funky Frank und Soul Circus beim Jazzfest aufgetreten. In diesem Jahr kommt er mit The Black Earth Band nach Tiengen. Sie wurde in den späten 1970er Jahren vom ghanaischen Musiker Robert Chonia („Sir Roberto“) gegründet. Price und die Band trafen 2015 erstmals auf der Bühne zusammen. Bigband der Musikschule Südschwarzwald: Unter der Leitung von Saxophonlehrer Frank Pohl spielt die Bigband fetzige Arrangements und Orginalkompositionen verschiedener Stilrichtungen wie Swing, Funk, Rock und Latin in der klassischen Besetzung mit fünf Saxophonen, vier Trompeten, vier Posaunen und einer Rhythmusgruppe. Experimentierfreude und Improvisationen stehen dabei im Vordergrund. Die Bigband wurde 1981 als eine der ersten Schülerbigbands am Hochrhein gegründet. Überzeugt kann sie von sich sagen: „Musik kennt keine Grenzen, got to get you into my life.“ Das heißt: das Zusammenspielen, die Musik, der Swing, die Lust am Solo, der Spaß am Auftritt und an den Proben. „Wir haben uns die Musik geschnappt, um sie in unser Leben zu holen.“ Wer sich das „Got-to-get“ mal vorsagt, spürt den inneren Rhythmus und kann sich ihm wohl kaum entziehen. Allotria Jazzband, bezeichnet als „The Fine Notes of Classic Jazz“. Dies deutet die Richtung an. Klassischer Jazz ist das Thema der Allotria Jazzband schon seit Jahrzehnten. Sie spielt Dixieland und Swing. Die Frontline mit vier Bläsern hebt sich deutlich von den meisten heutigen Bands des traditionellen Jazz ab. In der Stilrichtung Dixieland und Swing spielen sieben exzellente Solisten Kompositionen der 1920er- und 1930er-Jahre auf hohem Niveau. Im Herbst 2019 besteht die Allotria Jazzband 50 Jahre. Sie ist eine Münchner Institution. Sie gilt als eine der profiliertesten traditionellen Jazzbands in Mitteleuropa.

14 Bands auf vier Bühnen

Grüße aus Ungarn: Die Budapest Jazz Steps Band kommen mit einer außerordentlich lebendigen und frischen Performance nach Tiengen. Bild: Band