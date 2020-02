von Claus Bingold

Irmgard und Alfred Borutta feierten in der Waldshuter Spitalkapelle das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit – sie sind seit 70 Jahren verheiratet.

Irmgard Borutta, geborene Hildenbrand, kam am 8. Juni 1927 in Waldshut zur Welt. Alfred Borutta wurde am 3. Januar 1928 in Obergoldmannsdorf in Oberschlesien geboren. Alfred Borutta, der eine Ausbildung als Schlosser gemacht hatte, wurde noch 1945 als 17-Jähriger kurz vor Kriegsende zum Militär eingezogen und geriet in russische Gefangenschaft in Kiew. Nach drei Jahren wurde er entlassen und gelangte auf Umwegen nach Waldshut. Umgeschult zum Maurer, arbeitete er zunächst auf den Baustellen des Schluchseekraftwerkes. Es folgten Anstellungen bei der Maschinenfabrik Mann in Waldshut und bis zur Pensionierung bei Martin Stoll in Tiengen. Seine Eltern und Geschwister sah Alfred Borutta nie wieder.

Waldshut-Tiengen Deutsch-Schweizer Vereinbarung über neue Waldshuter Brücke in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Irmgard Borutta, die in Waldshut die Höhere Handelsschule besucht hatte, erlebte das Ende des Krieges beim Arbeitsdienst. Nach Kriegsende lernte sie in Abendkursen Französisch und war für die französische Militärregierung tätig, die das Haberer Haus beschlagnahmt hatte. Vor Eintritt ins Rentenalter arbeitete sie zuletzt 16 Jahre in einer Waldshuter Steuerkanzlei.

Verlobung an Weihnachten

Irmgard und Alfred Borutta, die sich im Sommer des Jahres 1949 kennen gelernt, und an Weihnachten desselben Jahres verlobt hatten, ließen sich am 31. Januar 1950 in Waldshut standesamtlich trauen. Eine Woche später folgte die kirchliche Trauung in der Klosterkirche in Grenzach-Wyhlen. Als Ehepaar bekamen sie ein Zimmer mit Küchenbenutzung im Haberer Haus zugewiesen und wohnten dort ein Jahr, danach fast 20 Jahr in der Rheinstraße 9. Nach verschiedenen Umzügen in Waldshut schloss sich der Kreis im September 2015. Das Jubelpaar wohnt wieder im „ersten Zuhause“, im Haberer Haus in der Rheinstraße

Waldshut Blutiges Hobby oder verantwortungsvolle Aufgabe? Jagdpächter Klaus Obrist aus Waldshut erklärt, wie wichtig seine Arbeit ist Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Kinder des Ehepaares kamen 1955, Tochter Renate, und 1959, Sohn Hansjörg, zur Welt. Ganz stolz sind Irmgard und Alfred Borutta auf ihre beiden Enkelinnen Sophie und Marie. Ihre gemeinsamen Hobbies, wie die Campingurlaube, das Schwimmen und Wassergymnastik sowie Theater- und Konzertbesuche schweißten das Paar zusammen. Gerne erinnern sich die beiden Jubilare, die sich noch guter Gesundheit erfreuen, an die Zeiten, in denen sie mit dem Zelt, oder später mit dem Wohnwagen in die Ferien fuhren. Beliebtestes Ziel war das Tessin.

Vielen das Schwimmen beigebracht

Alfred Borutta, der Ehrenmitglied der DLRG ist, erzählt nicht ohne Stolz, dass er der „halben“ Waldshuter Jugend das Schwimmen beigebracht hat. Heute nehmen Irmgard und Alfred Borutta gerne die Angebote, wie Gymnastik oder die Literaturstunde, im Haberer Haus wahr. Ganz wichtig ist ihnen die Pflege der Freundschaften und die Verbundenheit in der Verwandtschaft. Gerne genießt das Paar gemeinsam von ihrem Wohnzimmer aus den vertrauten Blick in die „gute Stube“ Waldshuts, die Kaiserstraße.