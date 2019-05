von Manfred Dinort

Wird in der Ziegelhüttenstraße zu schnell gefahren? Erneut beklagte sich Anliegerin Gertrud Steßl in der Sitzung des Ortschaftsrates über die Verkehrssituation in der Ortsverbindungsstraße nach Dogern, die mit der anhaltenden Verkehrsmisere in Waldshut auch zunehmend als Ausweichstrecke genutzt wird. Auf der Straße seien aber auch viele junge Leute in Richtung Sportplatz unterwegs, „vor allem in den Nachmittagsstunden, wenn der Trainingsbetrieb beginnt“. Außerdem bemängelte Gertrud Steßl den schlechten Zustand der Straße. Ortsvorsteher Matthias Schupp sagte zu, das Messgerät nochmals anzufordern und dabei auch die Trainingszeiten genauer ins Visier zu nehmen.

Michael Maier erkundigte sich nach einem Zeitplan für den Breitbandanschluss. „Ob wir das in diesem Jahr noch hinkriegen“, könne er nicht mit Gewissheit sagen, so Matthias Schupp, „aber bis spätestens November 2020 sollen alle Anschlüsse fertiggestellt sein“. Jedenfalls seien alle Aufträge vergeben und auch die Erstellung eines Zeitplanes sei in Arbeit. Maier verwies auch auf den schlechten Zustand der alten Telefonleitungen. Da könne er sich nicht vorstellen, dass unter diesen Voraussetzungen die Vectoringtechnik funktioniere. Markus Waßmer erklärte dazu, er habe selber bei der Stadtverwaltung nachgefragt, habe aber keine konkrete Antwort erhalten.

Speicher des Geräteschuppens soll besser genutzt werden

Matthias Schupp kündigte einen weiteren Vor-Ort-Termin am Geräteschuppen an. Um den großen Speicher besser nutzen zu können, ist der Bau einer 1,50 Meter breiten Außentreppe aus Metall mit Podest angedacht. Ziel sei, bis Juni eine Entscheidung zu treffen, um die Auftragsvergabe in die Wege zu leiten, so Schupp. Zurzeit ist der Speicher nur von innen über eine enge Luke zugänglich, sodass die Nutzung stark eingeschränkt ist. Weiter schlug der Ortsvorsteher vor, am Ortseingang eine Begrüßungstafel mit einem Hinweis auf wichtige Termine anzubringen, auch als „kostengünstige Werbetafel“. Wo genau und wie, das müsse noch im Ortschaftsrat geklärt werden.

Außerdem wurde die Vergabe der Vereinszuschüsse im bisherigen Rahmen beschlossen. Der Singkreis erhält 400 und der Narrenverein 300 Euro. Dann folgte eine Blutspenderehrung: Für 50 Spenden wurde Michael Maier vom Ortsvorsteher mit Urkunde und der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Thema der Sitzung war auch die eigene Homepage, die von Michael Döbele aus Erzingen eingerichtet werden soll. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagte der Ortschaftsrat mit den Vertretern der Vereine, um mit dem Fachmann die Aufmachung und die inhaltlichen Details festzulegen.