Vergangenes Jahr war das Ökomobil das erste Mal in Tiengen. Dieses Jahr kam das Naturschutzlabor auf Rollen wieder an die Wutach zurück. Unter dem Motto „Natur erleben, kennen lernen, schützen“, sammelten die Kinder von der Ameise über den Feuerkäfer bis zum Weberknecht alles, was den flinken Händen nicht zu schnell davon hüpfte oder krabbelte.

Genau schauen: Unter dem Mikroskop wurden die Tiere im Ökomobil aus nächster Nähe betrachtet. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

„Die Kinder sollen die Natur selbst erleben“, sagt Biologe Klaus Goldmann, der die Aktion des Ferienprogramms Fez begleitet: „Das ist etwas völlig anderes, als wenn die Lehrerin im Unterricht etwas mitbringt und zeigt: so sieht das aus.“ Auch Bürgermeister Joachim Baumert betonte vor Ort, wie wichtig es sei, die heimische Natur zu erleben und zu schützen und dass es zum Schützen ein Kennenlernen brauche.

Nassen Lebensraum entdecken: In der Wutach versuchten die Kinder ihr Glück und suchten nach kleinen heimischen Tieren. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Das Ökomobil ist eine Einrichtung der Staatlichen Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg und als Ferienaktion auch dieses Jahr gefragt: 13 Kinder aus Waldshut und Tiengen nahmen ihre Umgebung zusammen mit dem Ökomobil-Team genauer unter die Lupe. „Der Termin ist zwar nicht ausgebucht, aber die Kinder, die hier sind, möchten das auch gerne machen“, sagt Aileen Niefanger vom Kinder- und Jugendreferat. Untersuchungsraum ist in diesem Jahr eine Überflutungsfläche an der Wutach. „Das ist eine Brachfläche“, sagt Klaus Goldmann: „Hier lässt man wachsen, was wächst. Das ist ein interessanter Lebensraum.“

Jeden Stein umdrehen: Auch auf und unter den Steinen leben Tiere, die es bei der Ferienaktion „Ökomobil – Erlebe die heimische Natur“ zu entdecken galt. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Man finde einen ganzen „Strauß von verschiedenen Arten“, so der Biologe. In kleinen Teams von zwei bis drei Kindern suchten die Teilnehmer hier kleinere Tiere, die vorsichtig in Dosen und Behälter aus dem Ökomobil eingefangen wurden. „Kinder sind besser im Sammeln als Erwachsene“, sagt Goldmann.

Auch in der Wutach versuchten die Kinder ihr Glück und suchten nach kleinen heimischen Tieren. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Deshalb lässt er den Kindern auch Zeit, sich mit der Umgebung vertraut zu machen und unter dem ein oder anderen Stein oder Blatt Unbekanntes zu entdecken. „Am Ende lassen wir die Tiere natürlich wieder frei“, sagt Goldmann. Zurück im Ökomobil geht es für die gesammelten Tiere aber erst einmal unters Mikroskop. In kleinen Glasschälchen werden von der Ameise bis zum Weberknecht alle Tiere untersucht, bestimmt und von den Kindern abgezeichnet.

Wiesen durchstreifen: Auf einer Brachfläche an der Wutach waren die Kinder auf der Suche nach kleinen Tieren, die sie im Ökomobil unter dem Mikroskop untersuchen konnten. | Bild: Ann-Kathrin Bielang

Ziel sei es, die Kinder mit der Natur in Kontakt zu bringen: „Die Kinder sollen einen Blick für die Natur und den Naturschutz bekommen“, sagt Goldmann. Auch den Gedanken weiter und in die Familien hinein zu tragen, sei wichtig: „Vielleicht kommen die Kinder am Sonntag noch mal mit den Eltern her“, sagt der Biologe. Seit 1987 ist in allen vier Regierungsbezirken des Landes ein Ökomobil unterwegs. „Man kann nicht Naturschutz gegen die Menschen machen“, sagt Klaus Goldmann. „Man muss sie mitnehmen, ihnen zeigen, was man schützen will und warum.“

Die Ferienfreizeit Fez steht für Ferien Zuhause. Unter diesem Motto bietet das Kinder- und Jugendreferat von der vierten bis zur sechsten Ferienwoche auch in diesem Jahr wieder ein Sommerferienprogramm an. Angefangen von „A“ wie Angeln bis „Z“ wie Zirkustage können die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 15 Jahren aus rund 40 Angeboten wählen. Unterstützt wird das städtische Fez-Team dabei von Vereinen, Kirchen, freien Trägern und verschiedenen Firmen. Zum Abschluss des Sommerferienprogramms findet am Samstag, 8. September, in der Tiengener Stadthalle ein großes Sommerfest statt, zu dem alle teilnehmenden Kinder, Eltern, Geschwister und alle Fez-Gastgeber eingeladen sind.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein