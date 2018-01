Schmitzingen In Schmitzingen konnten Baumaßnahmen vorzeitig abgeschlossen werden

In Schmitzingen konnten Baumaßnahmen vorzeitig abgeschlossen werden

Siegmar Mutter, Ortsvorsteher in Schmitzingen, berichtet über einen ungeahnt schnellen Fortschritt bei der Waldwegesanierung und beim Spielplatz.

Der Ortsvorsteher von Schmitzingen, Siegmar Mutter, freute sich über die Vielzahl der Besucher an der Bürgerversammlung mit traditionellem Sika-Hirsch-Essen im Gerätehaus Schmitzingen.

In einem kurzen Rückblick gab Mutter die Zahlen des Vorjahres bekannt. Die Ortschaft hatte Anfang des vergangenen Jahres 27 000 Euro an Mitteln zur Verfügung, davon stammten 13 000 Euro noch aus dem Jahr 2016, die man im Hinblick auf die Feldwegsanierung und den Spielplatz zurückbehalten hatte. Die Feldwegsanierung kostete 10 800 Euro. Davon wurden 9000 Euro von der Ortschaft und 1800 Euro von der Stadt Waldshut-Tiengen übernommen. Eigentlich war ein Zeitraum von fünf Jahren angesetzt, man konnte die Arbeiten jedoch innerhalb von zweieinhalb Jahren abschließen. Zudem wurde der Spielplatz für 13 000 Euro um verschiedene Holzgeräte ergänzt.

An diesem Abend konnte man auch die zwei neuen Spülmaschinen des Gerätehauses ausprobieren. Eine wurde für 5600 Euro durch den Ortschaftsrat und eine zweite durch die Eigeninitiative des Narrenrats gekauft.

Im Jahr 2017 gab es in Schmitzingen zwei Todesfälle, denen eine Geburt gegenübersteht. Insgesamt leben derzeit 368 Einwohner in dem Waldshut-Tiengener Ortsteil. Von den 14 Kindern des Kindergartens Allafin kommen fünf Kinder direkt aus Schmitzingen.

Zum Schluss übernahm Lorenz Eschbach, Abteilungskommandant der Feuerwehr Waldshut West, das Wort. Die Abteilung sei mit 25 Mann zwar gut aufgestellt, jedoch fehle es an Nachwuchs. Da keine Kinder aus Schmitzingen bei der Feuerwehr sind, appellierte er in seiner Rede an die Eltern, im März den Informationsabend über die neue Jugendgruppe zu besuchen.

Die Bewirtung wurde bereits zum 19. Mal von der Gymnastikgruppe übernommen. Während des Essens wurden die Gäste durch den Musikverein Gaiß-Waldkirch unterhalten.