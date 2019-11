von Manfred Dinort

Hundehalter bezahlen eine Hundesteuer. Können die Hundebesitzer im Gegenzug von ihrer Gemeinde erwarten, dass an jeder Ecke ein Kotbehälter, ein „Roby Dog“, aufgestellt wird? In Oberalpfen wandten sich Hundehalter aus dem Neubaugebiet „Im Hausacker„ an den Ortsvorsteher, mit der Bitte, in ihrem Wohngebiet einen Kotbehälter aufzustellen. „Nein, das machen wir nicht, und wir sind auch nicht dazu verpflichtet“, so lautete der einstimmige Beschluss in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Oberalpfen.

Oberalpfen gehört zu jenen Ortsteilen, die bisher noch keine Roby Dogs aufgestellt haben. Allerdings ist es den Hundebesitzern gestattet, den Hundekot in den öffentlichen Abfallbehältern zu entsorgen, obwohl, so die Meinung der Ortschaftsräte, es eigentlich selbstverständlich sein sollte, den Hundekot zu Hause, im eigenen Mülleimer zu entsorgen.

Hier einer der typischen Abfallkorb bei der Oberalpfener Feldkapelle an der B 500. Sie sind oft überfüllt und müssen regelmäßig geleert werden.

Festgestellt wurde aber: „Das machen viele nicht, da sie den Gestank nicht vor der eigenen Haustüre haben wollen.“ Die Folge: Die öffentlichen Abfallbehälter, etwa auf dem Kinderspielplatz oder an der Kapelle an der B 500, quellen über. Auch Abfalltüten und Babywindeln werden hier gerne entsorgt.

Entsorgung birgt hohe Kosten

Dazu erklärte Ortsvorsteher Armin Arzner: „Das Aufstellen der Körbe und die regelmäßige Entsorgung ist mit erheblichen Unkosten verbunden.“ Da kaum jemand freiwillig bereit sei, das zu machen, müssten das die Gemeindearbeiter oder der Baubetriebshof übernehmen und das sei in der Regel mit langen Anfahrtswegen und erheblichen Personalkosten verbunden. Da reiche die Hundesteuer längst nicht mehr aus, die Kosten zu decken.

„Zu erwarten wäre, dass jeder seinen Hundekot zu Hause entsorgt,“ bekräftigte auch Michael Ebi, das könne nicht Aufgabe der Stadt sein. Auch an den Schildern, die schon vor Jahren angebracht wurden, stünde unmissverständlich: „Bitte nehmen Sie den Hundekot mit!“ Er selbst leistet in dieser Sache einen wichtigen Beitrag: Er leert regelmäßig den Abfallbehälter oben an der Kapelle, wo ein beliebter Parcours für Hundehalter verläuft. In vielen Fällen wird der Platz mit dem Auto angefahren, um hier den Hund oder die Hunde Gassi zu führen.

Hunde im Ort In Oberalpfen sind 19 Hunde angemeldet, davon sechs im Neubaugebiet „Im Hausacker„. Die Stadt erhebt eine Hundesteuer in Höhe von 96 Euro jährlich und für jeden weiteren Hund 288 Euro. Spitzenreiter im Kreis ist die Gemeinde Görwihl, die 2018 ihre Hundesteuer von jährlich 100 Euro auf 200 Euro verdoppelte.

Philipp Müller schlug vor, wenigstens einen weiteren Abfallbehälter im Neubaugebiet aufzustellen. Armin Arzner: „Wenn wir damit anfangen, müssen wir wohl bald in jeder Straße einen Behälter aufstellen.“ Und dabei gäbe es ein weiteres Problem: „Niemand will einen solchen Behälter vor seinem Hause haben.“ Anders wäre die Situation, wenn einer der Hundehalter bereit wäre, die Box regelmäßig zu leeren. Bedauerlich fand er, dass keiner der Hundehalter persönlich bei der Sitzung anwesend war. „Wir machen weiter, wie gehabt und warten, ob diese Forderungen auf der Bürgerversammlung nochmals vorgebracht werden“, so sein Beschlussvorschlag.