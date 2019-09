von Masnfred Dinort

Viele Jahre gab es in Oberalpfen ein Autohaus mit Tankstelle, das Autohaus Ebner. Firmengründer war Peter Ebner, der 1949 in der Unteralpfener Straße 3 eine Werkstatt einrichtete, um landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren zu reparieren. Im Zuge der Motorisierung kam der Handel mit Motorrädern der Marke DKW dazu. Das Geschäft mit den Motorrädern florierte und das Haus wurde zum Treffpunkt für Technik- und Motorrad-Freaks.

Dann trat, im Zuge des Wirtschaftswunders und der ständig wachsenden Mobilität, das Automobil seinen Siegeszug an. Auch das Autohaus Ebner folgte dem neuen Trend. Zur Kfz-Palette gehörten der DKW 3=6, der AU Iooo und der AU Sport. Nach und nach begann der Oberalpfener Kfz-Betrieb aus den Nähten zu platzen. Die Werkstatt und das Betriebsareal wurden erweitert und es wurde sogar eine Tankstelle eingerichtet. 1968 schloss das Autohaus einen Handelsvertrag mit Volkswagen ab und knapp zehn Jahre später kam die Marke Audi dazu. Der Oberalpfener Betrieb wurde weiter ausgebaut.

1970: So sah das Autohaus Peter Ebner, das ursprünglich seinen Sitz in Oberalpfen hatte, aus dem Blickwinkel eines Schülers aus. Links das Wohnhaus mit Büroräumen, rechts die Werkstätten. | Bild: Markus Eckert

Neu dazu kam eine Ausstellungshalle für Neu- und Gebrauchtwagen. Aber damit waren die räumlichen Kapazitäten in Oberalpfen auch vollständig ausgeschöpft. Wie sollte es weitergehen? 1982 zog sich Firmengründer Peter Ebner aus der ersten Linie zurück und übergab das Autohaus an seine beiden Töchter. In den 90er Jahren wurden erste Überlegungen angestellt, den Betrieb näher an die Kunden und die Hauptverkehrswege im Tal zu verlegen. 1996 wurde ein passendes Grundstück im Albbrucker Gewerbegebiet erworben und es entstand ein kompletter, modern gestalteter Neubau, der den Richtlinien des VW Konzerns entsprach.

Der Firmensitz wurde ins Rheintal verlegt, und auch die Arbeitsplätze wanderten mit ins Tal. Mittlerweile sind in Albbruck rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. „Die Entscheidung, den Betrieb ins Tal zu verlegen, war absolut richtig“, so die Geschäftsführerin Doris Ebner gegenüber dieser Zeitung. „Der Standort in Oberalpfen lag verkehrstechnisch nicht sehr günstig und war zu weit weg von den Kunden.“ Außerdem habe es den Vertrag mit VW gegeben und um den zu erfüllen, habe das Autohaus, um zukunftsfähig zu bleiben, gar keine andere Wahl gehabt.

Nach dem Umzug wurde es in Oberalpfen deutlich stiller. Haus, Büro und Werkstatt waren zunächst verwaist. Inzwischen hat sich das Bild etwas geändert: Das Anwesen wurde verkauft und in der ehemaligen Werkstatt hat sich ein kleiner Kfz-Betrieb eingerichtet, ein sogenannter „PKW Optimizer“, ein Fahrzeugkosmetiker, der sich auf Schönheitsreparaturen spezialisiert hat und sich als „Lack Doktor“ ausweist. Zum Angebot des neuen Betriebes gehören Oldtimerpflege, Lackversiegelung und Fahrzeugkosmetik.

Doch die persönlichen Verbindungen des Autohauses und der Familie Ebner zu Oberalpfen sind bis heute geblieben. So hat Siegfried Ebner, Schwiegersohn des Firmengründers und Mitinhaber des Autohauses, als aktives Mitglied des Oberalpfener Männergesangvereins, dem Waldshut-Tiengener Ortsteil bis heute die Treue gehalten.