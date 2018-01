Waldshut-Tiengen/Indlekofen In Indlekofen gab es im vergangenen Jahr einige Investitionen in die Infrastruktur

In Indlekofen gab es im vergangenen Jahr einige Investitionen in die Infrastruktur

Die Erneuerung der Unteren Brücke über den Haselbach beim Wasserfall erweist sich als schwieriger Fall für den Baubetriebshof. Wilde Müllentsorgung verärgert Bürger.

In Verknüpfung mit dem traditionellen Rehessen, gespendet von der Familie Hölzer, Pächterin des Indlekofer Jagdreviers, fand die Bürgerversammlung für den Waldshut-Tiengener Ortsteil Indlekofen im Gasthaus "Adler" in Indlekofen-Aispel statt. Mit einem Blick auf die Einwohnerstatistik eröffnete Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble seinen Jahresrückblick. Die Zahl der Einwohner des Waldshut-Tiengener Ortsteils stieg demnach im Vorjahr laut der Erhebung im Oktober um zwölf Personen auf 372 Bürger. Damit wurde fast der Höchststand aus dem Jahr 2009 erreicht. Bei der damaligen Erhebung waren in Indlekofen 375 Einwohner registriert worden.

Im vergangenen Jahr waren in dem Waldshut-Tiengener Ortsteil vier Geburten und 13 Sterbefälle zu verzeichnen. „Die Einwohnerzahl unseres Ortsteils“, so Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble, „unterliegt wegen des Seniorenheims in der Wildparkstraße großen Schwankungen. So waren im vergangenen Jahr neun der 13 Verstorbenen Bewohner des Seniorenheims.“ In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr konnte Schäuble berichten, dass für den Wegebau im Ortsteil zusammen mit der Stadt Waldshut-Tiengen rund 18 600 Euro für die Sanierung von Schotterwegen ausgegeben wurden.

Von einem schwierigen Einsatz durch den Baubetriebshof sprach Schäuble bei der Erneuerung der Unteren Brücke über den Haselbach beim Wasserfall. Die Kosten betrugen dafür 4750 Euro. Das Brückengeländer am Rohremer Schulweg wurde erneuert. Die Kosten in Höhe von 1660 Euro übernahmen Indlekofen und die Gemeinde Weilheim jeweils zur Hälfte. Neben einigen weiteren Sanierungsmaßnahmen wurde das Volleyball-/Indiakafeld jenseits des Haselbaches gemeinsam mit der Stadt (3000 Euro) erneuert. Aus der Ortschaftskasse mussten 1550 Euro beigesteuert werden.

Für großen Unmut sorgte laut Schäuble wilde Müllentsorgung am Pavillon und in der Nähe des Seniorenheims. Harsche Kritik übten Bürger an der Raserei auf der Kreisstraße und am Fehlen eines Rad- und Fußwegs zwischen Indlekofen und dem Weilheimer Ortsteil Bürglen. Eine Realisierung des Wegs schloss OB Philipp Frank angesichts der Finanzlage derzeit aus.