vor 3 Stunden Julian Kares Waldshut-Tiengen In 90 Minuten zum Zombie

Jennifer Wehrli hat an den Deutschen Meisterschaften für Maskenbildner in Düsseldorf teilgenommen. Die Schweizerin hat in der Maskenbilderschule von Klaus Börrnert in Waldshut gelernt. Was Sie bei dem Wettbewerb erlebt hat und wie weit sie gekommen ist, erfahren Sie hier.