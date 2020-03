von Sira Huwiler-Flamm

Ein Haus mit Alpenblick in Waldshut oder eine gemütliche Maisonette-Wohnung im Städtle von Tiengen – die Wünsche rund um ein zukünftiges Eigenheim oder Traumhaus sind vielseitig und individuell. Für alle zentral wichtig: „Es muss zum Käufer passen!“ Ob die eigenen Wünsche dann aber auch umsetzbar sind und wie man das Schritt für Schritt angeht? Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, will die Immobilienmesse Immo‘20 in der Stadthalle Tiengen Orientierung bieten.

Besonders für Eigennutzer, zukünftige Bauherren, Hausbesitzer und Kapitalanleger dürfte das Angebot interessant sein, denn: An insgesamt 24 Ständen präsentieren Aussteller wie Immobilienmakler, Bauträger, Fertighaushersteller, Finanzdienstleister, Wohnungsbaugesellschaften und Handwerksbetriebe ihr Schaffen. Veranstalter der Immobilienausstellung ist das SÜDKURIER Medienhaus mit Unterstützung der Agentur i-vent.

„An diesem Wochenende wird geballtes Experten-Wissen für die Besucher greifbar und an einem Ort gebündelt sein“, sagt Heiko Spitznagel, SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein, „Interessierte können die Gelegenheit nutzen und sich von Profis vor Ort fachkundig Fragen beantworten lassen.“ Nicht selten kämen dabei auch erste Kontakte für die Realisierung gemeinsamer Bau- oder Finanzierungsprojekten zustande. „Zu bauen oder eine Immobilie zu kaufen ist nicht nur einer der größten, teuersten und bedeutendsten Schritte im Leben“, so Spitznagel, „es ist auch eine absolute Herzensangelegenheit, die mit vertrauensvollen Partnern an der Seite stressfreier realisiert werden kann.“

Auch der Schirmherr der Messe, Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank ist sich sicher: „Die Immo bietet Immobilienbesitzern und denen, die es werden wollen, eine wichtige Plattform zum Austausch.“ Die Doppelstadt unterstütze die Messe gerne, denn: „Wohnen ist ein ganz strategisches Thema unserer Stadtentwicklung. Waldshut-Tiengen steht hoch im Kurs – immer mehr Familien zieht es hierher“, so der Oberbürgermeister.

Neben dem Austausch und Informationsmaterial an den Messeständen wird es bei der Immo auch eine Cafeteria und ein Gewinnspiel geben. Zudem sind die Messebesucher an beiden Tagen zu kostenlosen Fachvorträge eingeladen.