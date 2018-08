von Manfred Dinort

Im Jahre 1828 wurde in Oberalpfen das erste öffentliche Gebäude erbaut, das Schul- und Rathaus. 1952 wurde auf der Südseite ein neuer Schulsaal mit modernen Sanitäranlagen angebaut, 1991 kamen die Halle und der Kindergartenspielplatz dazu. Vorher gingen die Oberalpfener Kinder nach Waldkirch zur Schule. Später wurden sie im Haus des Lehrers Josef Booz in Oberalpfen unterrichtet.

Pläne für Schul- und Rathaus

Dann wurden endlich die Pläne für ein eigenes Schul- und Rathaus realisiert, mit einem Schulsaal im Erdgeschoss und einer Lehrerwohnung im zweiten Stock. Eine Außentreppe führte hinauf in den Rathausbereich mit dem Sitzungsraum des Gemeinderates und der Amtsstube des Ratsschreibers. Auch die Feuerwehr, eine Arrestzelle und ein Gemeindebad waren in dem zweistöckigen Gebäude in der Ortsmitte untergebracht. Ein Relikt aus jener Zeit ist die alte Spritze, die von der Feuerwehrabteilung noch heute in Ehren gehalten wird. Die steigenden Schülerzahlen machten es erforderlich, die Schule zu erweitern und ein zweites Klassenzimmer anzubauen.

Vereine nutzen Räume

Im Kellergeschoss des Neubaus wurden ein neues Gemeindebad mit öffentlichen Wannenbädern und eine Gemeinschaftsdusche für die Schüler installiert. Diese Einrichtungen gibt es heute nicht mehr, stattdessen werden die Räume von den Vereinen genutzt. Dann folgte der Anbau der Gemeindehalle, die im August 1991 eingeweiht wurde, in einer Zeit, als Roland Arzner Ortsvorsteher in Oberalpfen war. Treibende Kraft bei dem Projekt, das nach der Gemeindereform unter der Federführung der Stadt realisiert wurde, war Amtsvorgänger Xaver Tröndle. Damit stand dem Dorf ein 150 Quadratmeter großer Saal zur Verfügung, der Platz für 180 Personen bot und für festliche Anlässe, Bürgerversammlungen und Vorträge genutzt werden konnte. Der Saal bietet ein freundliches Ambiente, für Licht sorgen sechs große verglaste Doppeltüren. Hinzu kommen im Bereich des Altbaus weitere 50 Quadratmeter für Wirtschaftsräume und sanitäre Einrichtungen. Dazu kam ein Anbau für Geräte und das Mobiliar.

Aus dem ehemaligen Schul- und Rathaus ist inzwischen ein Mehrzweckgebäude geworden, 1991 wurde eine neue Halle angefügt.

Der Saal wird vom Kindergarten zum Spielen und Turnen genutzt, von den Gymnastikfrauen, die hier ihre Übungsabende abhalten und von den Garden des Narrenvereins, die im Saal ihre Tänze für die Bunten Abende einüben. Es gibt auch eine variable Bühne, die unter anderem für das alljährliche Theaterspiel des Männergesangvereins benötigt wird. Für die Oberalpfener "Leiterbachpiraten" reicht der Platz allerdings nicht aus. Sie veranstalteten anfangs ihre Bunten Abende in der Bushalle des Oberalpfener Reiseunternehmens Bächle, dann in der Unteralpfener Halle und seit einigen Jahren in der Halle Remetschwiel. Vorher waren die Oberalpfener bei besonderen Anlässen auf das Gasthaus "Adler" mit seinem knappen Raumangebot angewiesen. Der Schulbetrieb in Oberalpfen lief 1973 aus. Danach wurde der Schulsaal für mehrere Jahre vom Amt für Waldflurbereinigung genutzt, bevor hier der Kindergarten Einzug hielt.

Schulhaus von 1828 Das ehemalige Oberalpfener Schul- und Rathaus wurde 1828 erbaut. 1952 wurde es durch den Anbau eines zweiten Schulsaales erweitert. 1973 wurde das Dorf in die Stadt Waldshut eingemeindet. Unter der Federführung der Stadt wurde 1991 eine Halle angebaut, die Platz für 180 Personen bot. Die Baukosten, einschließlich der Auslagerung der Feuerwehr ins Oberdorf, beliefen sich auf fast eine Million D-Mark. 1973 wurde die verbliebene Grundschule aufgelöst. Seitdem besuchen die Oberalpfener Grundschüler die Theodor Heuss Schule in Waldshut. Gegenwärtig wird die Hallendecke unter der Regie des Ortschaftsrates in Eigenleistung renoviert, um die Akustik des Saales zu verbessern.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein