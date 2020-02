von Alfred Scheuble

In der ersten Sitzung des Jahres hat sich der Ortschaftsrat Gurtweil ausgiebig mit einem Bauantrag in der Ortsmitte befasst. In der Schlüchttalstraße soll ein ehemals landwirtschaftlich genutztes und seit Jahren leerstehendes Wohn- und Ökonomiegebäude zu einem Wohnhaus für sechs Wohneinheiten umgebaut werden. Grundsätzlich befürwortet das Ratsgremium das Bauvorhaben, jedoch sehen Mitglieder in Teilbereichen (Straßenabstand, Stellplatzfrage unter anderes) noch Klärungsbedarf.

Überwiegend positive Rückmeldungen erhielt der Ortschaftsrat zur Bürgerversammlung. Entsprechende Verbesserungsvorschläge der EInwohner sollen dann zum nächsten Jahresbeginn umgesetzt werden.

Der Verlängerung der Jagdpachtverträge steht aus Sicht des Ortschaftsrats grundsätzlich nichts im Wege. Allerdings will man den Vertragspassus, der die Lieferung von fünf Rehen für den jährlichen Bächtelestag regelt, mit den Jagdpächtern und der Stadtverwaltung nochmals unter die Lupe nehmen.

Die Erhöhung der Kindergartengebühren für die Eltern wurde von den zehn Ratsmitgliedern kritisch diskutiert und unterschiedlich bewertet. Letztlich stimmte aber eine knappe Mehrheit für die Beitragserhöhung.

Schließlich befasste sich der Ortschaftsrat noch mit diversen kleineren Verkehrsproblemen. Darunter waren Beschilderungen, Markierungen, Absperrungen und Wegebeleuchtung. Diese Angelegenheit soll jetzt im Kontakt mit dem städtischen Ordnungsamt geklärt werden.