von Heinz J. Huber

Die Schmerzensgeldklage einer jungen Frau vom Hochrhein gegen den Bayer-Konzern erweist sich für die drei Richterinnen beim Landgericht Waldshut-Tiengen als komplexe Materie. Zwar stützte das medizinische Gutachten am Donnerstag die Sicht der 34-Jährigen, die ihren lebensgefährlichen Zusammenbruch 2009 auf die Antibabypille Yasminelle zurückführt. Doch letztlich geht es um die Frage, wie das Zivilgericht die Expertise bewertet. Am 20. Dezember könnte ein Urteil folgen.

Waldshut-Tiengen Prozess um Antibabypille geht heute weiter: 33-Jährige klagt vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen gegen Weltkonzern Bayer Das könnte Sie auch interessieren

Die Klägerin aus Bad Säckingen, die heute in der Ortenau lebt, hatte 2008 die Pille verschrieben bekommen. Im Juli 2009 brach sie mit einer Lungenembolie zusammen und wurde in der Uniklinik in Freiburg nach langem Herzstillstand ins Leben zurückgeholt.

Jasmin Rohrer aus Bad Säckingen (Bild vom Prozess-Auftakt 2015) klagt gegen den Pharma-Konzern Bayer. Das medizinische Gutachten stützte am Donnerstag die Sicht der 34-Jährigen. | Bild: Patrick Seeger

Die Frau ist nach einer langen Reha-Phase nicht leistungsfähig genug, um ihren Beruf als Tierärztin auszuüben, leidet an körperlichen und psychischen Folgen und lebt mit Blutverdünner.

200.000 Euro Schmerzensgeld

Sie glaubt, dass das Verhütungsmittel damals ursächlich war für den folgenschweren Vorfall. Yasminelle habe gegenüber den folgenden Pille-Generationen ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko gehabt. Die Frau verklagte die Bayer Vital GmbH deshalb 2011 wegen eines Herstellungsfehlers und der damals fehlenden Warnung im Beipackzettel auf 200 000 Euro Schmerzensgeld und auf Schadensersatz. Sie muss beweisen, dass das Arzneimittel zumindest mit ursächlich war.

Waldshut-Tiengen Klage gegen Bayer: Felicitas Rohrer im SÜDKURIER-Interview Das könnte Sie auch interessieren

Vor der Zivilkammer kam es nun zur zweiten mündlichen Verhandlung. Der Anwalt des Pharmakonzerns sieht mögliche Ursachen für die auslösende Thrombose in einer langen Flugreise nach Thailand und zurück, beziehungsweise in einer Venen-Fehlbildung am linken Bein der Frau, die in der Freiburger Uniklinik festgestellt worden war.

Sachverständiger schließt Reisethrombosen aus

In der Beweisaufnahme ging es bei den Fragen der Kammervorsitzenden Claudia Jarsumbek und der beiden Anwälte um mögliche Ursachen der Gefäßerkrankung und um Wahrscheinlichkeiten. Der Sachverständige Andreas Creutzig hält "Reisethrombosen" für äußerst selten, wenn bei den Betroffenen nicht andere Risikofaktoren dazu kommen. Letztere sieht der Gefäßmediziner bei der Klägerin nicht. Denn die von der Gegenseite ins Feld geführte Venen-Anomalie ist auch nach dem Befund eines renommierten Radiologen weder mit einer Verengung noch mit einem Knick verbunden.

Bad Säckingen Krank durch Pille? Felicitas Rohrer kämpft um Schadensersatz Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen bedeutet die Pille der damaligen Generation Yasminelle für den Arzt zweifelsfrei ein erhöhtes Thrombosenrisiko. Der Gutachter schließt aber auch nichts mit absoluter Sicherheit aus: "Medizin ist keine exakte Wissenschaft wie Physik, in der Medizin ist alles möglich."

Meinungsbildung des Gerichts ist offen

Die Kammervorsitzende, Vizepräsidentin des Landgerichts Waldshut-Tiengen, erklärte am Ende der Verhandlung, die Meinungsbildung des Gerichts sei offen, das Urteil werde letztlich eine Wertungsfrage. Ihrer Anregung, dass sich die Parteien auf einen Vergleich einigen könnten, wollte sich Klägerin-Anwalt Martin Jensch "nicht prinzipiell verschließen". Bayer-Anwalt Möller sieht für einen Vergleich "momentan keine Grundlage". Nachdem sechs ähnliche Klagen bisher abgewiesen wurden, wäre ein Vergleich vielleicht "ein falsches Signal". Auf 20. Dezember setzte die Vorsitzende einen Verkündigungstermin an. Das kann ein abschließendes Urteil sein, aber auch ein Beweisbeschluss für weitere Termine.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein