Waldshut-Tiengen Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region von 25, 50, 75 und 100 Jahren

Ein Todesopfer forderte der Wohnungsbrand in Rothaus, berichtete der Alb-Bote am 8. Juni 1993. Was sonst noch in der Vergangenheit geschah, lesen Sie im folgenden Bericht

Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Im Kulturhaus „Villa Berberich“ in Bad Säckingen öffnete am 13. Juni 1993 aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft der Trompeterstadt mit dem südfranzösischen Sanary-sur-Mer eine Ausstellung ihre Pforten, die an deutsch-französische Beziehungen besonderer Art erinnerte. Sie rief die Zeit zwischen 1933 und 1944 ins Gedächtnis zurück, als der damals noch kleine Fischerort nahe Toulon zum Zentrum emigrierter deutscher Künstler wurde. Die ,heimliche Hauptstadt der deutschen Literatur’ sei Sanary damals gewesen, schrieb Ludwig Marcuse, einer der vielen, die von dort aus versuchten, auf der Flucht vor den Nazis in die USA zu gelangen. Die Ausstellung erinnerte daran, dass in jenen Jahren – unter anderen – Bertold Brecht, Lion Feuchtwanger, Thomas, Klaus und Heinrich Mann, wie auch René Schickele und Franz Werfel in immer noch existierenden Cafés am Hafen saßen. Die Ausstellung umfasste neben 15 Biografien reichhaltiges Material, das die schwierigen Lebensbedingungen der von den Nazis verfemten Künstler schilderte.

Rothaus – „Ein Todesopfer forderte der Wohnungsbrand in Rothaus, bei dem in der Nacht zum gestrigen Montag das ehemalige Forsthaus an der Straße nach Balzhausen zerstört wurde“, so der Alb-Bote am 8. Juni 1993. „Der einzige Hausbewohner, der etwa 60-jährige Waldarbeiter Gottfried E., kam in den Flammen um. Der Sachschaden an dem Gebäude, das dem Land Baden-Württemberg gehört, wird auf 300 000 Mark geschätzt. Als die Feuerwehren kurz nach zwei Uhr in der Nacht eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Als ein Atemschutztrupp bis ins Schlafzimmer im Dachgeschoss vordrang, wo das Feuer wahrscheinlich ausgebrochen war, sah man den bereits toten Bewohner am Boden liegen.“

Vor 50 Jahren

Mauchen – Die Grund- und Hauptschule Mauchen wurde vor 50 Jahren zur Grundschule herabgestuft. In einer Elternversammlung im Juni 1968, in der Hauptlehrer Fiedler die Lehrersituation erläuterte, waren 19 von 20 Anwesenden damit einverstanden, dass die Mauchener Kinder ab dem 5. Schuljahr künftig in der Nachbarschaftsschule Stühlingen unterrichtet werden. Worauf der Gemeinderat in seiner darauffolgenden Sitzung die Umwandlung der Volksschule in eine Grundschule einstimmig beschloss. Ab dem neuen Schuljahr im Herbst 1968 mussten die Hauptschüler zum Unterricht nach Stühlingen.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Die 21 Jahre alt E.K. aus K. wurde vom Arbeitsamt Waldshut zur Dienstleistung in einem kinderreichen landwirtschaftlichen Haushalt verpflichtet“, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 4. Juni 1943. „Da ihr die Dienstverpflichtung nicht passte, trat sie die Stelle erst nach Aufforderung durch die Gendarmerie mit Verspätung an und blieb nach dreitägiger Arbeit eigenmächtig der Arbeitsstelle fern. Im Hinblick auf die besondere Verwerflichkeit derartiger Verstöße gegen den Arbeitseinsatz im totalen Krieg sprach das Amtsgericht Waldshut gegen die K. eine Gefängnisstrafe von drei Monaten aus.“

Vor 100 Jahren

Waldshut – „Der Geflügelzuchtverein hat in der Werkstätte von Feilenhauermeister Landherr eine Knochenmühle aufgestellt, die den Ge-flügelhaltern der Stadt allgemein zur Verfügung steht“, teilte der Alb-Bote am 13. Juni 1918 mit. „Da das Knochenmehl eine nicht zu unterschätzende Beigabe zum Weichfutter darstellt, wird eifrige Benützung der Knochenmühle empfohlen.“ (hff)