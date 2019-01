Tiengen Wohin mit den Weihnachtsbäumen? Wer in Waldshut und Tiengen die Abholung organisiert

Im neuen Jahr heißt es: Christbäume entsorgen. Doch wohin damit? In Tiengen sorgt die Kolpingfamilie ehrenamtlich für den Abtransport der Bäume, in Waldshut wird die Entsorgung am 23. Januar durch ein beauftragtes Unternehmen durchgeführt. In Kraftwerke wird das Holz schließlich zur Energiegewinnung genutzt.