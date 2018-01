Auf einen Kaffee mit...Alina Sandrock. Die 29-Jährige führt Regie beim neuen Bühnenstück des Ali-Theaters Tiengen und spricht darüber im Interview.

Frau Sandrock, haben Sie selber schon Theater gespielt?

Oh ja, als Kind einige Stücke im „Theater unterm Dach“ in Tiengen. Das hat sich später aufgelöst, und als ich mit 17 schwanger wurde, war das sowieso vorbei. Als mein zweites Kind ein Jahr alt war, habe ich ab 2012 im Ali-Ensemble von Daniel Leers mitgespielt. Theater war immer meine Liebe.

Liegt Schauspielerei bei Ihnen in der Familie?

(lacht) Nein, nur ein Großonkel hatte Talent. Und ich bin auch nicht verwandt mit der berühmten Schauspielikone Adele Sandrock.

Wer gehört zum Ali-Ensemble?

Das sind Laienschauspieler und es wurde bis 2013 von Daniel Leers geleitet. Ab 2015 wurde das Ali-Theater ja von Peter Toifl und mir übernommen. Zum neuen Ensemble seit 2015 gehören jetzt Barbara Blatter, Kathrin Müller-Lorch und ich sowie unser Techniker Christian Boeke, der jederzeit auch mitspielen könnte. Wir drei Frauen spielen jetzt auch im neuen Stück „Eifersucht“ von Esther Vilar.

Was hat Sie bewogen, dabei die Regie zu übernehmen?

Ich wollte das immer gern und habe mich in die Rollen reingefühlt. Wir haben jetzt viel geprobt und ich habe mit meinen Mitspielerinnen eine Rollenbiografie erarbeitet. Das heißt, jeder fühlt sich in die Biografie seiner Rolle hinein. Ich hatte ein sehr klares Bild und habe sie ermuntert: „Überzieht mal total und nehmt euch dann zurück.“

Haben Sie vorher bereits Regie geführt?

Nein, das ist jetzt das erste Mal.

Haben Sie feste Probezeiten?

Seit Oktober 2017 haben wir zweimal wöchentlich geprobt, dazu zwei ganztägige Seminare am Wochenende.

Was bestimmte die Auswahl des Stücks „Eifersucht“?

Mich interessierte schon immer das Thema der Stutenbissigkeit unter Frauen. Das ging ja schon in der Grundschule los. Mädchen und Frauen gönnen sich untereinander nichts und sind immer in Konkurrenz.

Können Sie kurz etwas zu dem Stück sagen?

Drei Frauen leben im gleichen Hochhaus: die Anwältin Helen (55), die Architektin Yana (40) und die Studentin Iris (25). Helen ist als Einzige verheiratet, aber die andern Beiden haben im Verlauf eines Jahres Affären mit Helens Ehemann. Sie sehen sich aber nie, sondern schreiben sich nur Botschaften – böse, leidenschaftlich, verzweifelt, witzig oder bissig. Darum der Untertitel „Drama für drei Laptops“.

Ist es denn ein Drama?

Es ist definitiv auch witzig, trotz Drama. Es geht um große Gefühle, um Liebe und Eifersucht bis hin zum Rausschmiss. Alles nimmt seinen Lauf mit Demütigungen und Triumphen und einem sehr überraschenden Schluss.

Die Autorin Esther Vilar ist ja bekannt für sehr eigenwillige Ansichten?

Ja, sie vertritt auf besondere Art die männliche Sicht und polarisiert die Geschlechter.

Wie gefiel Ihnen die Arbeit als Regisseurin?

Die hat viel Spaß gemacht. Das war anstrengend und schwierig, rüberzubringen. Denn wir haben nur ein minimalistisches Bühnenbild. Man muss wirklich gut zuhören, wir Schauspielerinnen sprechen meist frei. Alles ist auf meinem Mist gewachsen. Und ich würde das gerne wieder machen.

Welche Zukunftspläne haben Sie?

Ich würde gerne an mehreren Tagen Kindertheater im Ali-Theater machen, in verschiedenen Altersgruppen. Die Idee habe ich schon lange. Etwas Ähnliches mache ich seit September in der Hans-Jakob-Schule in Waldshut. Das ist in der neu gebildeten Ganztagsschule ein Projekt für Erstklässler. Dort üben wir gerade zusammen mit der Lehrerin Schattentheater, nachdem wir im Dezember das Stück „Flaschenpost“ aufführten. Die Kinder sind begeistert dabei. Und es gibt auch viel Rückmeldung von den Eltern.

Wie schaffen Sie das alles mit dem Service im Journal, dem Schulprojekt und jetzt der Regiearbeit? Und das bei drei Kindern?

(lacht) Ich habe eine sehr geduldige Mutter. Die springt immer ein und hilft mir sehr. Im Augenblick suche ich nur noch eine Wohnung in der Nähe, damit vielleicht die viele Fahrerei wegfällt.

Belastet Sie das jetzt sehr, dass zeitgleich zu Ihrer Premiere auch die Premiere vom „Volksfeind“, geleitet von Daniel Leers, stattfand?

Nein, überhaupt nicht. Er musste wegen Krankheit seine Premiere verschieben. Wir verstehen uns nach wie vor gut.

Zur Person

von „Eifersucht – Drama mit drei Laptops“ von Esther Vilar im Ali-Theater Tiengen sind am 18. Februar (17 Uhr) sowie am 24. Februar, 2., 3. und 10. März jeweils um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft in der Tourist-Info in Waldshut, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, im Ali-Theater in Tiengen und im Internet bei Reservix.

Alina Sandrock (29) wurde in Tiengen geboren und lebt mit ihren drei Kindern (zehn, sechs und drei Jahre) in Weilheim-Bürglen. Nach einer wechselhaften Schulkarriere und einer gescheiterten Ehe arbeitete sie zeitweise in der Postfiliale Dangstetten. Ab 2015 hatte sie vorübergehend mit Peter Toifl die Leitung des Ali-Theaters in Tiengen. Heute arbeitet sie im Service des Café „Journal“ in Waldshut.