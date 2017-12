Waldshut-Tiengen Ich habe alles selbst gemacht, erklärt der Autor Kevin Schweikert aus Tiengen, der seinen Debütroman im Eigenverlag herausgebracht hat

Auf einen Kaffee mit… Kevin Schweikert aus Tiengen, der als Selfpublisher, also ohne Unterstützung durch einen Verlag, seinen ersten Roman „Operation White Angel“ veröffentlicht hat.

Herr Schweikert, „Operation White Angel“ ist Ihr erster veröffentlichter Roman. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen, wo haben Sie Erfahrungen gesammelt?

In der Grundschule gab es eine Mitschülerin, die irgendwann mit einer selbstgeschriebenen Geschichte in die Schule kam. Vielleicht in der dritten oder vierten Klasse. Ich fand das so toll, dass ich ihr nachgeeifert habe und von dem Alter an kleine Geschichten mit verschiedenen Protagonisten in unterschiedlichen Welten geschrieben habe. Das waren Fantasy-Sachen, aber auch Detektiv-Kram. Bis ich etwa 15 war, habe ich viele Romane angefangen, teilweise schon über 100 Seiten geschrieben. Allerdings brechen alle irgendwann ab. Ich glaube, da kam mir die Musik dazwischen.

Sie machen sehr viel Musik: spielen Gitarre, singen, komponieren. Hilft Ihnen die Erfahrung vom Song-Schreiben für Ihre literarische Arbeit?

Ich glaube eher, das ist andersrum. Ich schreibe eigentlich immer sehr fiktive Texte, so gut wie nie etwas Persönliches. Selbst wenn der Song scheinbar persönlich ist, ist es immer eine fiktive Situation. Das macht mir einfach mehr Spaß, als nur eine Situation zu beschreiben, die mir passiert ist und eigentlich auch nur mich betrifft.

In Ihrem Roman geht es nun um einen Virus, der die Fortpflanzung aller Männer verhindert. Es gibt nur einen Mann, der dagegen immun ist. Wie entstand diese Idee?

Eigentlich spielt das mit dem Virus eine ganz untergeordnete Rolle. Es ist nur der Auslöser, vielleicht hätte man sogar ganz im Unklaren lassen können, durch was die Situation jetzt entstanden ist. Es geht mir darum, wie er und seine Frau damit umgehen, wie sich die ganzen persönlichen Konflikte entladen, wie sich seine Mitmenschen verhalten und wie er in seine neue Rolle hineinwächst. Die Idee dazu ist bestimmt schon vier Jahre alt, ganz genau sagen kann ich das nicht mehr. Sie war auch nicht die einzige Idee, die ich hatte. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nichts anfange, dann fange ich nie etwas an. Und dann habe ich mich eben an diese Idee gesetzt.

Wie arbeiten Sie? Schreiben Sie einfach drauf los oder entwerfen Sie zunächst ein Konzept?

Es ist natürlich gar nicht vernünftig, als allererstes Buch einen 500-Seiten-Roman zu schreiben. Ich kann auch überhaupt nicht drauflos schreiben. Es gibt ja Leute, die das können und bei denen dann auch alles logisch schlüssig ist. Ich finde es schon schwierig genug, die Disziplin aufzubringen, das bis zum Ende fertig zu schreiben. Wenn ich am Anfang noch nicht wüsste, wo ich hin will, würde ich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Am Ende wird es aber eh nie wie geplant. Das ist nur ein Trick, um mich selbst zu überlisten. Aber am Ende hat man dann richtig etwas, worüber man stolz sein kann. Und man lernt natürlich auch sehr viel über sein Arbeitsverhalten, seine Disziplin. Es ist einfach toll, in fremde Welten abzutauchen und sich mit den Problemen nicht-existierender Personen zu beschäftigen.

Sie hatten das Buch zunächst unter dem Pseudonym Josef Abel veröffentlicht. Was hatte es damit auf sich und warum erscheint der Roman nun unter Ihrem richtigen Namen?

Ich wollte erst mal probeweise ausprobieren, wie das so alles funktioniert, als Selfpublisher, also ohne Buch-Verlag im Rücken. Da kann man natürlich in viele Fallen tappen. Und gefühlt haben auch 90 Prozent aller Selfpublisher ein Pseudonym. Ich dachte, das gehört dazu. Ich habe dann den Publishing-Anbieter gewechselt und mit der Neuveröffentlichung dachte ich, es besteht jetzt auch kein zwingender Grund mehr, da ein Pseudonym zu verwenden. Es ist ja, finde ich, nicht so schlecht geworden.

Sie haben es eben angesprochenen: Sie sind Selfpublisher. Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass du ein Buch selber schreibst, selber überarbeitest, selber in die fertige Form bringst, selber lektorierst, dich selber um das Cover kümmerst, selber das Marketing übernimmst und eben alle Aufgaben erfüllst, die normalerweise ein Verlag erledigt. Ich muss das selber unter die Leute bringen, bewerben und irgendwie Leser generieren. Dabei möchte ich schon das bestmögliche Ergebnis haben, wenn ich die Mittel dafür habe. Ich finde, das Cover ist beispielsweise sehr wichtig, besonders im Internet. Das sieht sehr schnell nicht stimmig aus. Deshalb habe ich es für etwas Geld von einer Grafikdesignerin erstellen lassen. Für das Lektorat kämen aber bei einem 500-Seiten-Buch schnell hohe vierstellige Beträge zusammen, das kann ich natürlich nicht bezahlen. Ich musste sagen, dann lese ich das eben 20-mal durch und gebe mir so viel Mühe, wie möglich. Und ich hatte ja auch Leser, die das vorab geprüft haben. Ich denke, dass es auch ganz gut geworden ist.

Haben Sie bereits Pläne für weitere Romane? Wird es vielleicht sogar eine Fortsetzung geben?

Es gibt definitiv keine Fortsetzung. Ich bin ein Freund von abgeschlossenen Geschichten, also nicht von Reihen und Serien. Ich werde mit dem zweiten Buch auch etwas Neues probieren: Ich möchte es über den klassischen Weg, also mit einem Verlag, probieren. Dort hat man eigentlich keine Chance, wenn man keinen großen Namen hat, außer man geht über eine Literaturagentur, die das Manuskript an Verlage vermittelt. Und falls das nicht klappt, kann ich ja immer noch als Selfpublisher veröffentlichen.

Zur Person

Kevin Schweikert ist 22 Jahre alt und kommt aus Tiengen. Der Steuerfachangestellte macht in seiner Freizeit viel Musik: In Bands und auch Solo spielt er Gitarre, Klavier, singt und komponiert. Nun veröffentlichte er seinen Debüt-Roman „Operation White Angel“, einen Science-Fiction-Thriller. Das Taschentuch kostet 12,99 Euro. Das E-Book gibt es für 2,99 Euro. ISBN Taschenbuch: 9783745052305; ISBN E-Book: 9783745028188.