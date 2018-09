von SK

Am Wutachdamm in Tiengen kam es bereits am Donnerstag, 30. August, zu einem Vorfall mit einem Hund, bei dem eine Frau Bisswunden davontrug. Das ereignete sich laut Polizei zwischen 18 und 18.30 Uhr. Die Frau hielt sich mit ihrem Mann und zwei Hunden auf der Bürgerwaldseite des Wutachdamms bei der Holzbrücke auf, als auf der gegenüberliegenden Flussseite ein nicht angeleinter Schäferhund ins Wasser sprang und zu ihnen schwamm. Wieder an Land griff das Tier laut Polizeibericht die Hunde der Frau an. Sie ging dazwischen und wurde von dem Schäferhund zwei Mal kräftig gebissen, bevor dieser abließ. Danach kam es noch zu einem kurzen verbalen Schlagabtausch mit den Hundehaltern des Schäferhundes über die Wutach hinweg, so die Polizei weiter. Bei dem Hund handelte es sich um einen jungen, etwa einjährigen, komplett schwarzen Schäferhund. Eine Frau und einen Mann waren die Begleiter dieses Hundes. Der Polizeiposten Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise, Kontakt 07741/8316-283.

