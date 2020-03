von Herbert Schnäbele

Für seine 50-jährige aktive und engagierte Mitgliedschaft im Kirchenchor Mariä Himmelfahrt wurde Hubert Baumgartner in der Hauptversammlung besonders geehrt. Sibylle Ritz vom Vorsitzendenteam des Kirchenchores rief das Jahr 1970, in dem Baumgartner im Alter von 26 Jahren in den Chor eingetreten ist, mit den damaligen kirchlichen Würdenträgern in Erinnerung. Sie selbst habe ihn aus ihrer Kinderzeit in guter Erinnerung und stellte fest: „Dem Chor tat es sicher gut, eine Frohnatur wie Dich zu bekommen. Dein tragender Bass war für den Chor eine enorme Bereicherung, von der wir heute noch profitieren.“

Lauchringen Harmonie im Kirchenchor Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

In ihrer Laudatio skizzierte Sibylle Ritz das herausragende Engagement des Jubilars in der Vereinsgeschichte. So war Baumgartner von 1993 bis 1995 stellvertretender Vorsitzende, von 1995 bis 1999 Vorsitzender und von 1999 bis 2009 wieder stellvertretender Vorsitzender. 1998 habe er zusammen mit dem Chronisten Manfred Emmerich in vielen Arbeitsstunden beim erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg Nachforschungen zur Vereinsgeschichte angestellt, sodass im Jahre 2001 mit der gleichzeitigen Verleihung der Palestrinamedaille das 375-jährige Bestehen gefeiert werden konnte. Im Jahre 2016 wurde Baumgartner zum Ehrenmitglied ernannt.

Zur Person Hubert Baumgartner wurde 1944 geboren. Als gelernter Heizungstechniker war er zuletzt beim Badenwerk in Waldshut beschäftigt und ging bei der Umstrukturierung zur EnBW vorzeitig in den Ruhestand. Er trat 1970 in den Kirchenchor Mariä Himmelfahrt ein und hat sich, wie auch in zahlreichen anderen Tiengener Vereinen, außergewöhnlich engagiert und für die Gemeinschaft eingesetzt. Er erfreut sich nicht nur als Urgestein im Kirchenchor, sondern auch als Tiengener Urgestein großer Beliebtheit.

Ritz erwähnte außerdem, dass Baumgartner Gründungsmitglied der Gerbert-Mutter-Gesellschaft sei und dass er maßgeblich die Hilfsaktion Ungarn vorbereitet habe. Ferner habe er sich bei der Vorbereitung verschiedener Konzert besonders engagiert. Sie lobte seine humorvolle Art und seine unterhaltsamen Beiträge mit dem Akkordeon bei Vereinsfesten und Zusammenkünften. Für sein herausragendes Engagement bedankte sich Sibylle Ritz herzlich und überreichte dem Jubilar die Dankesurkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes Freiburg mit einem persönlichen Anschreiben des Erzbischofs.

Waldshut-Tiengen Eine außergewöhnliche Gemeinschaft: Die Kolpingfamilie Tiengen besteht seit 160 Jahren und hat besonders treue Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Vom Chor übergab sie mit launigen Worten einen Korb voller kulinarischer Spezialitäten zur Gestaltung eines „badischen Abends“ für sich und seine Frau sowie eine Wärmflasche für seine Fahrten mit dem Fahrrad, mit dem er schon immer bei Wind und Wetter zu den Chorproben gekommen sei. Baumgartner bedankte sich herzlich und meinte: „Ich komme sehr gerne in den Chor, weil ich den besonderen Geist dieser Gemeinschaft sehr schätze.“