von sk

Alle Vorstandsposten sind besetzt, die Kassenlage ist stabil, nur der Zustand der Gewässer bereitet Sorgen. So lässt sich die Hauptversammlung des Klettgauer Angelsportvereins Tiengen und Umgebung zusammenfassen. Nach der Begrüßung der Mitglieder durch den Vorsitzenden Kurt Vesper, die Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten erfolgte die Totenehrung. Im abgelaufenen Vereinsjahr sind drei Mitglieder verstorben, der Verein zählt aktuell 146 Mitglieder. Im Geschäftsbericht von Kurt Vesper wurde das Vereinsjahr nochmals detailliert dargestellt.

Hochrhein Als sich der Rhein blutrot färbte: Die Sandoz-Katastrophe Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Rhyputzete mit den anderen Angelvereinen nahm der Verein in diesem Jahr auch an der Stadtputzete in Tiengen teil und reinigte mit anderen Freiwilligen das Wutachufer. Die Gewässerwarte organisierten in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg eine elektrische Befischung der Schlücht. Das diente als vorbereitende Maßnahme für die aktuell laufende Renaturierung. Durch den Rückbau der Schwellen wird die Schlücht wieder fischgängig gemacht.

Gewässerpflege und Fischessen

Auch wurden mit dem Rheinkraftwerk oberhalb von Reckingen wurden Maßnahmen zur Gewässerpflege erledigt. Begehungen der Pachtgewässer wurden ebenfalls von den Gewässerwarten organisiert. Weiterhin berichtete Kurt Vesper über die intensive Zusammenarbeit mit dem Sportfischerverein Waldshut, diese soll weiter ausgebaut werden. Das traditionelle Fischessen auf dem Vereinsgelände in Lauchringen war sehr gut besucht und für den Verein ein finanzieller Erfolg.

Kreis Waldshut Wie viel Mikroplastik steckt im Rhein? Eine Spurensuche Das könnte Sie auch interessieren

In den Pachtgewässern Rhein und Wutach bereitem den Fischern die hohen Wassertemperaturen in den Sommermonaten zunehmend Sorgen. Nicht alle Fischarten vertragen diese Entwicklung. In der Wutach kam nach Mitteilung des Vereins noch die unzureichende oder fehlende Restwassermenge durch Kleinkraftwerke dazu. Im Abschnitt Tiengen befinden sich drei Wasserkraftwerke. Der Verein wünscht sich in diesem Zusammenhang mehr und schnellere Unterstützung durch die Behörden. Es gehe hier schließlich nicht nur um Fische, sondern um das gesamte Ökosystem im besagten Abschnitt.

Neuer Stellvertreter und Schriftführer

Die Neuwahlen des Teilvorstands gingen zügig über die Bühne. Als Stellvertreter des Vorstands wurde Günter Szczepanski im Amt bestätigt, als neuer Stellvertreter wurde David Reinhard gewählt. Markus Frei übergab das Amt des Schriftführers an Daniel Marder, wiedergewählt wurde Piotr Pindor als zweiter Gewässerwart. Neuer Jugendwart ist Wolfgang Dackau, der das Amt von Frank Herzog übernimmt.

Kreis Waldshut „Bei unseren Tauchgängen finden wir Fahrräder, Mofa-Motoren, Gartenmöbel und Bauschutt“, sagt Friedrich Schäuble von der Tauchschule Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Dann erfolgten zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Giuseppe Pomara, Herbert Dambach und Werner Tlusty wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihr Engagement zu Ehrenmitgliedern ernannt.