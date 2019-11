von Stefan Kurczynski

Jeden ersten Donnerstag im Monat arrangiert der VdK-Ortsverband Tiengen für seine Mitglieder einen informativen und interessanten Nachmittag im FC-Heim Tiengen. Einmal war eine Kräuterkundige da und klärte Mitglieder über Gräser und Kräuter aus der Natur auf. Ein anderes Mal war Polizeihauptkommissar Waldemar Werner im Vereinsheim und zeigte, wie sie sich und ihr Zuhause vor Einbrechern schützen können. Im Mai las Britta Holthuizen aus ihrem Buch „Augenblick“ vor. Im Juni sprach Rita Aman über die Krankheit Diabetes. Und im Juli erzählt Gernot Mathias über seine Nachkriegs-Jugendzeit in Argentinien.

Dieses Mal gab es einen besonderen Leckerbissen. Anton Wuchner von der Obstbrennerei Wuchner in Gurtweil kam zu Besuch und erläuterte den Gästen, wie Obstbrände und Liköre hergestellt werden und was man dabei beachten muss. Die Vorsitzende Kirsten Kürten bei der Begrüßung: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Herrn Anton Wuchner begrüßen können. Er wird uns etwas über die Geschichte der Brennerei in Gurtweil erzählen, die mittlerweile 96 Jahre alt ist und bereits in der dritten Generation weitergeführt wird.“

Im Rahmen des Vortrags wurden auch kleine Proben angeboten. Wuchner klärte auf: „Vor über 90 Jahren hat man noch das genommen, was der Obstbau hergab und nicht groß nach faulem oder schlechtem Obst geschaut. Alles was man nicht essen konnte, wurde gebrannt. Heute ist das anders, heute wird das Obst gewaschen, schlechtes Obst aussortiert und erst wenn alles kontrolliert wurde, wird das gute Obst gebrannt.“

Der nächste Stammtisch findet erst am 6. Februar im FC-Heim statt, weil am 13. Dezember die alljährliche Weihnachtsfeier des Ortsverbands im FC-Heim ist. Wer im Februar ein Referat halten wird, wird Kürten bei der Weihnachtsfeier berichten.

Den VdK-Ortsverband Tiengen gibt es seit 72 Jahren. Mittlerweile hat er 237 Mitglieder. Kirsten Kürten ist Vorsitzende und kümmert sich um die Belange der Mitglieder. Der Verband bietet Freizeitangebote, Veranstaltungen, und informiert die Mitglieder für Hilfe im Notfall mit Orientierung für Hilfeleistungen durch die VdK-Servicestelle Tiengen. Zurzeit hat der VdK deutschlandweit die Pflegeaktion 2019 „Pflege macht arm“. Infos per E-Mail (kirsten.kuerten@gmx.de).