Neuwahlen des Vorstands standen im Fokus der Hauptversammlung des Hospizdienstes Hochrhein, der sich um Menschen am Ende ihres Lebens kümmert. Außerdem berichtete Koordinatorin Dorothea Flaig in den Räumen des Caritasverbands in Waldshut über den Neuzuwachs aus Jestetten.

Vorsitzende der Gruppe Bonndorf bleibt Mechthild Nägele, weiterhin im Vorstand der Gruppe Klettgau-Rheintal bleibt Martin Benz. Neu gewählt wurde Lambert Hirsch für die Gruppe Bad Säckingen. Uschi Ofteringer, die vormalige Vorsitzende hatte ihr Amt abgeben. Auch Regina Efinger, Vorsitzende der Gruppe Waldshut, hatte nicht mehr kandidiert. Neu gewählt wurde hier in Abwesenheit Angelika Graubner. Kassierer bleibt Rolf Steinegger, der gleichzeitig Caritas-Geschäftsführer ist. Über den Neuzugang aus Jestetten berichtete dann Dorothea Flaig.

Der bereits bestehende Hospizdienst hatte beschlossen sich wegen Nachwuchsmangel aufzulösen und sich auf Anfrage von Flaig dem Hospizdienst Hochrhein anzuschließen. „Ich bin damals sehr herzlich empfangen worden“, sagte Flaig. „Was mich an dem Verein fasziniert hatte, war die Art der Arbeit. Sie haben renommierte Persönlichkeiten in ihren Zipfel gelockt und tolle Vorträge bekommen“, berichtete sie. „Wir sind froh und dankbar für diese Entwicklung, wollen auch eng mit dem dortigen Pflegeheim zusammenarbeiten“, so Flaig.

Überblick über das Jahr

Die Koordinatorin Margit Jarday gab dann einen Überblick über das laufende Jahr. „Wir haben fünf Gruppen, 60 Ehrenamtliche und 97 Begleitungen gemacht“, erklärte sie. Die Aufgaben der Koordinatorinnen seien Einsatzleitung, Öffentlichkeitsarbeit und eine enge Verknüpfung mit den Sozialstationen. Eines der Ziele ihrer Arbeit sei neben der Gewinnung neuer Mitglieder auch die Suche nach Ärzten, die bereit seien Hausbesuche bei Schwerkranken zu machen. „Wir möchten eine menschenbeachtende Begleitung ermöglichen“, sagte Jarday. Einen Überblick über die finanzielle Lage gab dann Rolf Steinegger. „Wir haben gut gewirtschaftet, haben gute Rücklagen.“

Der Verein

Der Hospizdienst Hochrhein ist ein gemeinnütziger Verein und wurde 1996 gegründet. Ziel des Vereins ist es, Menschen durch die Vermittlung ehrenamtlicher Begleitung so zu unterstützen, dass das Sterben in vertrauter Umgebung nebst pflegerischer und ärztlicher Hilfe möglich ist. Der Hospizdienst Hochrhein gewährleistet nach eigenen Angaben durch Schulungen, regelmäßige Fortbildung und Supervision die qualifizierte Arbeit der ehrenamtlichen Begleiter. Informationen im Internet:

http://www.hospizdienst-hochrhein.de