Waldshut-Tiengen Hier gibt es ganz schön viel zu lachen: Theatergruppe des SV Eschbach begeistert Publikum

Mit ihrem glanzvollen Spiel hat die Theatergruppe des SV Eschbach dem Publikum an zwei Abenden viele unterhaltsame Stunden beschert. Das Publikum hatte viel zu lachen und feierte die Darsteller.

"Man sollte Mütter und Ehefrauen nicht überstrapazieren, das kann furchtbar werden", führte Jürgen Amrein, Vorsitzender des SV Eschbach, in die Aufführung der Theatergruppe des Sportvereins ein. Die schmerzlichen Erfahrungen, die in dem Dreiakter "Petri Heil und Waidmanns Dank" zwei ungehobelte Paschas – der eine Angler, der andere Jäger – machten, waren für die Zuschauer ein Heidenspaß.

Die Theatergruppe des SV Eschbach steht schon seit Jahrzehnten um den Jahreswechsel auf der Bühne und präsentierte sich einmal mehr in Topform. Jeweils rund 170 Zuschauer – viele davon von auswärts – erlebten am Wochenende in zwei ausverkauften Aufführungen unterhaltsame Stunden. Kaum jemand der Zuschauer dürfte in letzter Zeit so gelacht haben wie an diesen beiden Theaterabenden. Auch kulinarisch konnte es sich jeder gut gehen lassen. Mitglieder des Sportvereins bewirteten.

Das Stück "Petri Heil und Waidmanns Dank" von Bernd Gombold ist in bewährter Lustspielmanier geschrieben. Was heißt, dass die Darsteller vor dem Happy End allerlei Turbulenzen ausgesetzt waren, die sie mit großem schauspielerischen Geschick meisterten. Holger Mutter und Markus Obrist glänzen als die proletenhaften, rumkommandierenden Macho-Rüpel Rudi und Herrmann, Karin Obrist als Ehefrau Gerda und Ursula Kramm als ihre Freundin Susi. Die beiden Frauen zahlten es den Männern heim und verwandelten sich dafür in liebestolle Italienerinnen.

Isabel Wochner machte eine gute Figur als forsche Tochter Tina, die von ihrem neuen, esoterisch angehauchten Freund Harald – toll gespielt von Jorne Luckow – auf der Ökowelle schwimmt. Jonas Obrist überzeugte als Sohn Simon und Petra Obrist als aufgeschlossene Oma, die auch einem Joint nicht abgeneigt ist. Souffleuse war Marita Zieringer, ums Schminken hatte sich Martina Haselwander gekümmert. Rund acht Wochen Probenarbeit hat die Theatergruppe laut Karin Obrist, Leiterin der Gruppe, in die Aufführung gesteckt. "Ihr seid großartig", sagte Vorsitzender Jürgen Amrein. Das Publikum drückte das Gleiche mit tosendem Beifall aus.