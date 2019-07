von Susanne Schleinzer-Bilal

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurde Hans-Jürgen Bannasch in der Hauptversammlung des SPD-Ortsverein Waldshut im „Schützenhaus“ in Waldshut geehrt. Für 25 Jahre wurde Vorsitzende Claudia Hecht geehrt. Frances Zichanowicz wurde in Abwesenheit für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrungen übernahm die Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter. „Er ist immer da, wenn man ihn braucht, er ist eines der aktivsten Mitglieder, er hat der SPD ein Gesicht gegeben“, lobte Schwarzelühr-Sutter den Jubilar Hans-Jürgen Banasch.

Seit 1969 ist Hans-Jürgen Banasch in der SPD – zu diesem Zeitpunkt sei sie gerade eingeschult worden, erklärte Schwarzelühr-Sutter. Von 1972 bis 1975 und von 1981 bis 1982 war Banasch Ortsvorsitzender, von 1980 bis 1984 und von 1994 bis 2000 saß er für die SPD im Gemeinderat Waldshut-Tiengen und von 1979 bis 1984 und 1994 bis 2014 im Waldshuter Kreisrat. Seine Schwerpunkte seien die Nutzung alternativer Energien oder der Fluglärm.

Vorsitzende und Gemeinderätin

„Wir haben etwas, das uns verbindet. Ich bin damals zusammen mit dir in die Partei eingetreten, das war 1994“, wandte sich Rita Schwarzelühr-Sutter dann an die Parteivorsitzende Claudia Hecht. Beide seien eingetreten, weil sie viel bewegen wollten. „Dein Thema waren schon immer die Frauen, du bist für uns Frauen wichtig“, sagte Schwarzelühr-Sutter lobend. Claudia Hecht ist neben ihrem Amt als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Waldshut auch seit 2004 im Gemeinderat Waldshut-Tiengen. „Du bist ein Gesicht in Waldshut„, würdigte Rita Schwarzelühr-Sutter die Parteivorsitzende.

Viel Anklang bei den Parteigenossen fand auch der Vortrag der Parlamentarischen Staatssekretärin zum Thema Klima und Klimaschutzgesetz. Durch die „Friday for Future-Bewegung“ habe das Thema Klima Rückenwind bekommen. „Wir wollen bis 2050 treibhausneutral sein, wir können das schaffen, dieses Thema ist mittendrin, ist industrie- und arbeitsrelevant“, erklärte Schwarzelühr-Sutter.