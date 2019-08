von Ursula Freudig

Keramik, Schmuck, Kleidung, Gestecke, Seifen, Holz-, Korb-, Schmiede-, Lederartikel und unzähliges wird am 31. August und 1. September noch an rund 50 Ständen angeboten. Etlichen Handwerkern kann bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden.

Selber machen: Seiler Adalbert Mayer aus Bettmaringen ist beim Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt eine „Institution“ – hier dreht sich Marianne Hübner aus Klingnau (CH) ihr Seil. | Bild: Ursula Freudig

Der Markt ist eine Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Er ist heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eingebettet ist am Sonntag das Ölmühlefest in der Tiengener Fahrgasse. Alles was die Natur hergibt: Dieses Motto hat der Stand von Monika Renz und Ulrike Kümper aus dem Albtal, die zwischendurch auch Dekoratives aus getrockneten Blumen fertigt.

Monika Renz (links) und Ulrike Kümper aus dem Albtal fertigen Dekoratives aus getrockneten Blumen. | Bild: Ursula Freudig

Deftige Spezialität: Beliebte kulinarische Anlaufstelle ist seit vielen Jahren Holzofenbäcker Siegfried Scham aus Bad Schussenried, seine „Dinnede Rustikal“ sind gerade fertig geworden.

Selber machen: Seiler Adalbert Mayer aus Bettmaringen ist beim Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt eine „Institution“ – hier dreht sich Marianne Hübner aus Klingnau (CH) ihr Seil. | Bild: Ursula Freudig

Schönes Keramik-Geschirr: Stände mit Töpferwaren gehören zum Kunst- und Handwerkermarkt einfach dazu, hier sind Angela Kunz und ihre Tochter Rebecca aus Gurtweil am Stand von Irene Meier (Keramik Lädele Tiengen) fündig geworden.