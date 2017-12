Tiengen Händler ziehen nach Weihnachtsgeschäft gute bis mäßige Bilanz

Leichter Rückgang bei Tiengener EinzelhändlerTrotzdem zeigen sich Geschäftsleute zufrieden

Tiengen – Nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr aber dennoch zufriedenstellend fällt die Bilanz des Weihnachtsgeschäftes für die meisten Tiengener Einzelhändler nach dem Weihnachtsgeschäft. Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft: „Ich habe mit einigen Händlern gesprochen. Bei vielen sah es so aus, dass die letzten Tage vor Weihnachten sehr gut liefen, dafür war die Zeit davor etwas schlechter. Aber wir wollen nicht jammern, denn das wäre auf einem hohen Niveau, denn die meisten Einzelhändler sind dennoch zufrieden mit dem Geschäft.“ Auffällig sei, dass die Tiengener Einzelhändler viele treue Kunden haben. Mit Blick auf die großen Bauprojekte in Tiengen geht Nikola Kögel davon aus, dass sich mit der Fertigstellung der geplanten Geschäftshäuser die Einkaufsstadt Tiengen weiterentwickeln wird.

Woran es liegt, dass die Frequenz in diesem Jahr niedriger war, kann Nikola Kögel nur vermuten: „Es könnte an der Internet-Konkurrenz liegen, denn es ist bequem, bei schlechtem Wetter einfach zu bestellen anstatt selbst in die Stadt zu fahren.“ Auch in Nikola Kögels Buchhandlung war etwas weniger los als Weihnachten 2016. „Der umsatzstärkste Tag war der Dienstag vor Weihnachten“, sagt sie. Es falle auf, dass sich die das Weihnachtsgeschäft immer mehr nach hinten verlagert.