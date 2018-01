Gwen Weisser und Patrick Allgaier halten einen Vortrag in Tiengen über ihre Weltreise unter dem Titel "Weit. Um die Welt".

Die Reise von Gwen Weisser und Patrick Allgaier begann im März 2013 in Richtung Osten und dauerte drei Jahre und 110 Tage. Nach rund 97 000 Kilometern kamen Gwen Weisser und Patrick Allgaier mit einem Kind in den Westen zurück. Über ihre Reiseerfahrungen und Abenteuer unter dem Titel „Weit. Um die Welt – ohne Geld“ berichten die Beiden am Sonntag, 28. Januar, ab 18 Uhr in der Stadthalle in Tiengen.

Die Reise beginnt in Freiburg im Breisgau. Statt mit dem Zug zu fahren oder mit dem Flugzeug zu starten, trampten sie durch den Schwarzwald. Immer nach Osten, so reisten sie nach Serbien, durch Russland, Kasachstan, Tadschikistan, Iran, Pakistan, Indien, durch die Mongolei, nach China, Südkorea bis nach Japan. Fürs Trampen hatten sie sich nicht nur aus finanziellen Gründen entschieden. Sie wollten sich Zeit nehmen zum Reisen, die Distanzen spüren, letztlich die Größe der Welt erfahren. Unterwegs nahmen sie die Veränderung der Landschaft und des Klimas hautnah wahr, erlebten den allmählichen Wechsel der Gesichter und Kulturen. Statt zehn Stunden mit dem Flugzeug, waren sie zehn Monate nach Indien unterwegs, dafür blieben Jetlag und Kulturschock aus.

Sie schliefen nie in Hotels, sondern übernachteten unter freiem Himmel oder im Zelt und organisierten sich in Städten ein Bett über die Couchsurfing-Community. Das funktionierte sogar in Pakistan. Sie kamen mit fünf Euro pro Tag und Person aus, auch weil sie ab und zu für Kost und Logis arbeiteten. Von Japan aus setzten sie mit einem Frachtschiff nach Mexiko über, wo Gwendolin im Mai 2015 Sohn Bruno zur Welt brachte. Das Reisen war zur Lebensart geworden, daran änderte auch der Nachwuchs nichts, nur das Wie wurde angepasst. Nach vier Monaten Auszeit in einem kleinen Häuschen auf dem Land ging es mit einem alten VW-Bus durch Mittelamerika. Und nachdem ein fast leeres Kreuzfahrtschiff sie über den Atlantik wieder nach Europa gebracht hatte, wanderten sie von Barcelona zurück nach Freiburg.

Die Veranstaltung läuft in der Reihe „Mundologia“ mit Sitz in Freiburg, Mitveranstalter ist die Volkshochschule Waldshut-Tiengen. Der Eintrittspreis startet bei 16 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf für 14, ermäßigt acht Euro, bei der Tourist-Info Waldshut, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, im SÜDKURIER-Servicecenter, Bismarckstraße 10, im Sporthouse Waldshut, Bismarckstraße 31, und im Autohaus Bartholomä, Von-Opel-Straße 3.