02.05.2018 13:50 Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Grundschulchor aus Schluchsee bei Kinder-Konzert in der Tiengener Stadtpfarrkirche

Das siebte Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis-Clubs findet am kommenden Dienstag in der katholischen Pfarrkirche in Tiengen statt. Der Grundschulchor aus Schluchsee singt dabei Lieder aus dem Musical „Prinz Owi lernt König“.