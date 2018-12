von Peter Umstetter

„Es gab einen hellen Blitz, kurz darauf einmal Strom-Schwankungen und dann einen lauten Knall in Tiengen“, teilte ein User der Facebook-Gruppe „Hochrhein = Unfall-Stau-Polizei“, auf Nachfrage mit. Danach wurde alles dunkel.

Die von Anwohnern gemeldeten Stromausfälle in der Region. (Screenshot: Peter Umstetter) | Bild: https://stromausfall.de/map/

Gegen 2.45 Uhr hat im Umspannwerk Gurtweil vermutlich der Blitz eingeschlagen und dadurch einen Verteilerkasten in Brand gesteckt, laut Pressesprecher der Polizei Freiburg. Folglich gingen gegen 3:20 Uhr die ganzen Alarmierungen der Feuerwehren Waldshut raus und viele Anwohner wurden in der Nacht durch die Sirenen geweckt. Laut Polizei waren dies jedoch alles Fehlalarme. Gegen 4.45 Uhr war in Dogern und Oberalpfen der Strom wieder vorhanden.

