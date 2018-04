Waldshut-Tiengen Großer Andrang bei Typisierungs-Aktion für leukämiekranken Felix (17)

Groß war der Andrang bei der Typisierungs-Aktion für den 17-jährigen Felix aus Waldshut, der an Leukämie erkrankt ist. Bei der Aktion, die vom Jugendverbandsorchester initiiert wurde, haben sich 370 Menschen bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registriert. Das Wichtigste: Unabhängig von der Aktion hat der 17-Jährige bereits einen passenden Stammzellenspender gefunden.

Zufriedene Gesichter gab es am Samstag bei der Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderkartei (DKMS) in der Waldshuter Hochrheinsporthalle. Viele Menschen waren dem Aufruf des Verbandsjugendorchesters zur Typisierungsaktion für das an Leukämie erkrankte Ensemblemitglied Felix (17) aus Waldshut gefolgt.

Die Aktion „Lebensretter gesucht“ war laut Organisationsteam erfolgreich, denn es haben sich 370 neue potenzielle Stammzellenspender registriert. Der 17-jährige Felix hat unabhängig von der Aktion mittlerweile einen passenden Stammzellenspender gefunden und wird im Krankenhaus auf die Transplantation vorbereitet.

Nach Einweisung der 28 Helfer durch Evin Sevic von der DKMS wurden die zum Teil Schlange stehenden Menschen erst einmal über den Registrierungsvorgang aufgeklärt. Als Spender registrieren konnten sich Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens wurden den Spendern drei sterile Wattestäbchen gereicht. Jedes Stäbchen muss eine Minute an den Wangeninnenseiten gerieben und danach eingepackt werden.

„Wenn meine Kinder krank würden, dann wäre ich ja auch froh, man könnte ihnen helfen“, begründete Carola Maier aus Waldshut ihre Teilnahme an der Registrierungsaktion. Ähnlich sahen es Patrick Dörsing und Anna-Lena Hausmann: „Mein Vater ist Knochenmarkspender und hat damit schon ein Leben gerettet“, erzählt Patrick Dörsing. „Und das möchten wir auch“, fügt Anna-Lena Hausmann hinzu.

Da eine Neuregistrierung 35 Euro kostet, bat die DKMS um eine Spende. Am Ende der Aktion kamen 3900 Euro zusammen, berichtet Julia Huber vom Organisationsteam. Der Lions Club Waldshut spendete vor der Aktion 1000 Euro, berichtete Felix Schreiner, Schirmherr der Registrierungsaktion.

Der 17-jährige Felix aus Waldshut hat nach Aussagen seines Bruders inzwischen einen passenden Stammzellenspender gefunden. Zurzeit wird der Gymnasiast noch im Krankenhaus mit einer Chemotherapie auf die Transplantation vorbereitet.

Hintergrund: Auf Wunsch der Eltern veröffentlichen wir in diesem Beitrag weder ein Bild noch den vollen Namen des Patienten.

Die Organisation

DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei, ihre Vision lautet: "Wir besiegen Blutkrebs". Ziel ist es, für jeden Blutkrebspatienten einen passenden Spender zu finden. Interessierte können sich direkt bei der DKMS oder bei einer öffentlichen Aktion wie in Waldshut registrieren lassen. Bei einer direkten Registrierung bei der DKMS müssen Interessierte mit einem Wattestäbchen Abstriche von der Wangenschleimhaut nehmen und diese samt ausgefüllter Einverständniserklärung wieder an das DKMS-Labor zurückschicken. Nach der Registrierung speichert die Organisation die Untersuchungsergebnisse des Wangenabstrichs in der Datei und stellt diese anonym für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung. Allein die Registrierung eines neuen Spenders kostet die DKMS 35 Euro. Nicht jeder Spender kann die Kosten seiner Registrierung selbst tragen. Die gemeinnützige Organisation ist daher auf Geldspenden angewiesen. Informationen im Internet ( www.dkms.de ).

"Wir drücken unserem Felix die Daumen"

Das Verbandsjugendorchester organisierte für ihr an Leukämie erkranktes Mitglied die Registrierungs-Aktion für die Knochenmarkspenderdatei. Julia Huber vom Organisationsteam zieht Bilanz:

Frau Huber, sind Sie vom Organisationsteam mit dem Ergebnis der Registrierungsaktion zufrieden?

Wir waren grundsätzlich sehr mit dem Ergebnis der Registrierungsaktion zufrieden – jede Registrierung zählt und wir sind froh, dass trotz des schönen Wetters so viele Menschen sich registrieren lassen haben. Ganz besonders auch die sehr großzügigen Geldspenden haben uns sehr gefreut und werden der DKMS viel Positives bringen. Besonders dankbar sind wir den vielen Helfern, die uns an diesem Tag so tatkräftig unterstützt haben und allen, die zu der sehr weit verbreiteten Werbung beigetragen haben. Trotzdem möchten wir weiterhin an alle, die sich bisher nicht registrieren lassen haben, appellieren, sich zu dem Thema Stammzellenspende zu informieren und sich – wenn die Kriterien für die Personen erfüllt sind – registrieren zu lassen.

Haben Sie sich selbst auch registrieren lassen?

Wir selbst vom Orga-Team sind alle bereits seit Längerem registriert, sodass wir uns natürlich nicht registriert haben. Einige aus dem Helferkreis haben aber in einer ruhigen Phase selbst die Chance genutzt und sich registrieren lassen.

Haben Sie zwischenzeitlich schon Kontakt mit Felix aufnehmen können? Wenn ja, was sagt er?

Aktuell haben wir nur Kontakt über Felix' Bruder. Felix selbst ist im Krankenhaus und wartet auf seine Transplantation. Wir wollen ihm die Ruhe gönnen, die er braucht, um hoffentlich wieder voll auf die Beine zu kommen. Ich bin mir aber sicher, dass wir bald mit ihm sprechen werden und ihm auch berichten können, wie der Registrierungstag so ablief.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir werden alle auf jeden Fall versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich über das Thema Typisierung zu sprechen. Es ist so wichtig, dass alle potenziellen Stammzellenspender richtig darüber informiert sind, wie so ein Spende ablaufen würde und warum es so wichtig ist, sich registrieren zu lassen. In unserem speziellen Fall werden wir aber in der nahen Zukunft vor allem unserem Felix die Daumen drücken, dass er eine erfolgreiche Transplantation haben wird und schnell wieder auf die Beine kommt.