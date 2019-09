Tiengen vor 41 Minuten

Große Erntetombola und Kinderparadies: So bunt ist das Erntefest

Es ist eines der größten Straßenfeste für die ganze Familie in der Region: das Erntefest in Tiengen. Die Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 21. September, 10 bis 19 Uhr, in eine Festmeile mit rund 20 herbstlich dekorierten Ständen, drei Bühnen und einem Kinderparadies. Bei der großen Erntetombola locken hunderte Gewinne.