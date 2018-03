Tiengen Großbrand in Aichen: Klasse 5b der Realschule Tiengen spenden für betroffene Familie

Mitte Januar brannte ein Landwirtschaftsgebäude mit zwei Wohnungen in Aichen komplett ab. Die Klasse 5b der Realschule Tiengen spendete spontan für die betroffene Familie. Aus einem einwöchigem Kuchenverkauf kamen so 230 Euro zusammen.

Bei einem Großbrand Mitte Januar im Tiengener Ortsteil Aichen wurde ein Landwirtschaftsgebäude mit zwei Wohnungen komplett zerstört. In einer Spendenaktion sammelte die Klasse 5b zusammen mit Thomas Gilbert, dem Hausmeister der Schule, Geld für die fünfköpfige Familie, die bei dem Unglück ihr Zuhause verlor.

Als die Schüler der Klasse 5b von dem Hausbrand erfuhren, saß der Schock tief. Sie hatten mitbekommen, dass die fünfköpfige Familie, die in den zwei Wohnungen des Hauses gelebt hatte, alles verloren hatte und nun vor dem Nichts stand.

Familie verliert sämtliches Hab und Gut

Da sich der Brand sehr schnell ausgebreitet hatte, gelang es den Familienmitgliedern lediglich, sich selbst noch in Sicherheit zu bringen. Es war ihnen nicht mehr möglich, etwas von ihrem Besitz mitzunehmen. Erst als der Brand am späten Nachmittag des nächsten Tages gelöscht war, konnte der Vater einzelne Maschinen aus der Werkstatt bergen. Nach dem Brand hatte die Familie bei Verwandten aus dem Ort eine vorläufige Bleibe gefunden.

Weil einige Schüler der Realschulklasse 5b mit einer Tochter aus der betroffenen Familie befreundet sind und mit ihr zusammen im Jugendorchester spielen, war für die Fünftklässler sofort klar, dass sie der Familie helfen wollen. Daher hatten sie die Idee, in einer Spendenaktion Geld für die Familie zu sammeln.

Klassenlehrerin von Initiative der Schüler begeistert

Klassenlehrerin Pia Ludwig, die selbst in der Feuerwehr aktiv ist, meint: „Ich war zutiefst beeindruckt von der Eigeninitiative meiner Schüler. Für mich war es selbstverständlich, sie bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.“ Eine ganze Woche lang verkauften die Fünftklässler der 5b in den großen Pausen selbst gebackenen Kuchen für ihre Spendenaktion.

Auch Hausmeister Thomas Gilbert, der als Mitglied der Feuerwehr Waldshut-Tiengen bei dem Brand vor Ort im Einsatz war, beteiligte sich an der Initiative. Für ihre Spendenkasse stiftete er ihnen einen Betrag von 50 Euro aus den Einnahmen seines Pausenverkaufs.

Durch den tatkräftigen Einsatz aller Schüler kam am Ende der Woche die Summe von 230 Euro an Spendengeldern zusammen, die nun der betroffenen Familie zu Gute kommt. Über das soziale Engagement freute sich auch Schulleiter Hans-Martin Bratzel, der den Schülern dafür dankte, dass sie keine Arbeit und Mühen gescheut hätten, um der in Not geratenen Familie aus Aichen zu helfen.