Waldshut-Tiengen Grippe-Welle im Landkreis Waldshut: Schutz-Impfung schützt nicht vor allen Erregern

Kreis Waldshut – Die Grippewelle geht derzeit auch im Landkreis Waldshut um. Das Gesundheitsamt registrierte im Kreis seit Jahresbeginn 122 Grippefälle, die auch unter der Bezeichnung Influenza bekannt ist. Im Waldshuter Spital sind seit Anfang des Jahres 153 Patienten getestet worden, 54 Patienten trugen den Grippe-Virus in sich. „Wir haben gefühlt deutlich mehr Fälle der Influenza“, sagt Stephan Dette. „In der vergangenen Woche hatten wir zwei schwere Fälle, bei denen ein Aufenthalt auf der Intensivstation vonnöten war“, führt der Chefarzt der medizinischen Klinik 2 weiter aus.

Besonders die diesjährige Regelimpfung, bezahlt von den Krankenkassen, steht im Fokus. „Derzeit wird der Impfstoff verwendet, der lediglich gegen drei Grippestämme wirksam ist“, sagt Spital-Arzt Dette. Die B-Viren der Yamagata-Linie, die die aktuelle Grippe dominiere, fehlen in der durch die Krankenkasse gezahlte Schutzimpfung. In diesem Jahr soll deshalb die Vierfachimpfung helfen, die den B-Stamm der Influenza abdeckt. „Bislang wird dieser Impfstoff jedoch nicht von den Kassen bezahlt“, sagt Dette.

Auf Anfrage dieser Zeitung räumte Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, ein, dass bei der Regelimpfung nicht alle Virenstämme abgedeckt werden. Gleichzeitig betont er, dass die Meinungen über die Kreuzprotektion bei der Dreifachimpfung auseinandergehen. Das bedeutet, dass bei der Impfung gegen einen bestimmten Erreger gleichzeitig eine schützende Wirkung gegen einen meist nahen verwandten Erreger erzielt werden kann.

Für Hochriksikopatienten, bei denen die Grippe einen schweren Verlauf nehmen könnte, sei die Impfung gegen alle vier Stämme laut Sonntag kostenfrei. Die Vierfachimpfung werde nun bei gefährdeten Menschen sofort angewandt, auch bestehe die Möglichkeit einer Nachimpfung mit dem wirksameren Stoff.

Chefarzt Dette betont, dass der beste Schutz gegen Grippe die jährliche Impfung sei. Im Spital Waldshut sei zu beobachten, dass sich ältere Menschen generell weniger gegen Grippe impfen lassen und daher oft anfälliger für eine Erkrankung seien.

Auch das Gesundheitsamt ruft zu einer Schutzimpfung auf, nur so könne eine Influenza wirksam verhindert werden. Die Impfung ist in Baden-Württemberg ohne Alterseinschränkung öffentlich empfohlen. Mediziner Dette rät besonders Menschen zur regelmäßigen Impfung, die besonders gefährdet sind, wie beispielsweise Senioren, Schwangeren, Kindern oder Personengruppen in Berufen mit viel Körperkontakt.

