Waldshut-Tiengen Grenznahe Schweizer Atomkraftwerke Leibstadt und Beznau: Was die neuen Evakuierungszonen bedeuten

Rund um die Schweizer Atomkraftwerke in Leibstadt und Beznau gelten neue Sicherheitszonen, die die Bevölkerung im Landkreis Waldshut einschließen. Die Zentral, Mittel- und Außenzonen sind im Falle einer Evakuierung erweitert worden.

Das Regierungspräsidium Freiburg setzte damit die Vorgaben der Strahlenschutzkommission des Bundes um, die nach dem Reaktorunglück in Fukushima eine Erweiterung der Grenzen forderte. Wie genau eine Evakuierung im Landkreis Waldshut im Ernstfall aussehen soll, will das Referat für Katastrophenschutz in diesem Jahr erarbeiten.

Was bedeuten die Evakuierungszonen?

Die Gemeinden rund um die Atomkraftwerke sind in einem Radius von 20 Kilometern in zwei Zonen und sieben Sektoren aufgeteilt. Bei einem Störfall im Atomkraftwerk in Leibstadt und Beznau liegt auch Waldshut-Tiengen und Dogern in der fünf Kilometer großen Zentralzone, davor lag der Radius bei zwei Kilometern. Die Zone soll innerhalb sechs Stunden evakuiert werden, darüber hinaus soll die Bevölkerung schnellstmöglich mit Jodtabletten versorgt werden.

Innerhalb von 24 Stunden soll evakuiert werden

Die Einwohner aus dem Umkreis sind in der 20-Kilometer-Zone eingeschlossen, bisher reichte die Mittelzone zehn Kilometer weit. Das Gebiet erstreckt sich damit vom östlichen Klettgau über den Hochschwarzwald bis ins westlich gelegene Bad Säckingen. Sieben Sektoren grenzen die Gebiete voneinander ab. Thomas Hosp, Sachbearbeiter für Katastrophenschutz im Regierungspräsidium: „Im Ernstfall muss beispielsweise je nach Windrichtung oder Niederschlag ein Sektor priorisiert werden. So können wir zielgenauer die Gemeinden schützen.“

Innerhalb von 24 Stunden sollen die Gemeinden in der Mittelzone im Ernstfall evakuiert werden, die Verteilung der Jodtabletten soll innerhalb zwölf Stunden erfolgen. Die äußere Schutzzone wurde von 25 auf 100 Kilometer ausgeweitet.

Welche Maßnahmen werden im Ernstfall ergriffen?

Wie bei einem tatsächlichen Störfall im Atomkraftwerk vorgegangene wird, will das Referat für Katastrophenschutz in diesem Jahr erarbeiten. Das betrifft unter anderem folgende Fragen: Welche Sammelstellen gibt es für evakuierte Bürger? Welche Straßen müssen gesperrt werden? Welche Transportmöglichkeiten gibt es?

„Wir sitzen hier in der Falle"

Bei einem Ernstfall geht das Regierungspräsidium davon aus, dass sich zwei Drittel der Bevölkerung selbst in Sicherheit bringt. Besonders auf der „kritischen Infrastruktur“ liegt im Notfallplan das Augenmerk – dazu zählen Krankenhäuser, Gefängnisse, Schulzentren oder Kindergärten. Auch sollen neue Sammelstellen mit den Gemeinden und dem Landratsamt festgelegt werden. Jede Gemeinde sei im Ernstfall dazu verpflichtet ein Prozent ihrer Bevölkerung aufzunehmen, so Hosp.

Die Waldshuterin Monika Herrmann-Schiel, Sprecherin der Bürgerinitiative Zukunft ohne Atom, sieht bei einem schweren Atomunglück die umliegende Bevölkerung im Kreis Waldshut in einer äußert bedrohlichen Lage: „Wir sitzen hier in der Falle. Schauen wir uns im Landkreis die Straßensituation an, dann wissen wir, dass wir es im Ernstfall nicht schaffen werden.“

Notfallschutz

2012 veröffentlichte das Regierungspräsidium Freiburg auf seiner Homepage einen Ratgeber für die Bevölkerung in der deutschen Umgebung der schweizerischen Atomkraftwerke Beznau und Leibstadt. In der Broschüre informiert der Katastrophenschutz über die vorgesehenen Schutzmaßnahmen und gibt Empfehlungen für das Verhalten im Ernstfall ab. Solange der neue Notfallplan nicht vollständig fertiggestellt ist, gelten die dort beschriebenen Schutzmaßnahmen.

Informationen unter: www.bit.ly/Notfallschutz