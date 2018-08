von Werner Huff

Die im Juni 1887 begonnene Renovierung des Oberen Tors von Waldshut förderte Aufzeichnungen und Dokumente aus den Jahren 1647, 1701, 1770, 1818 und 1865 zutage. Sie waren anlässlich der in diesen Jahren durchgeführten Instandsetzungsarbeiten am Torturm in einer Kapsel in der Turmspitze verwahrt worden. Nun wurden diese Dokumente aus fünf Bauetappen ergänzt durch den Bericht über das Leben in Stadt und Land im Jahre 1887.

Geliebter Fürst

„Unserem schönen Badener Land“, zitiert der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 21. Juni 1887 aus diesem Dokument, verfasst vom damaligen Stadtschreiber Karl Ganter, „steht immer noch der im Jahre 1856 als Großherzog den Thron bestiegene Friedrich I., ein von seinem Volke geliebter und von ganz Deutschland verehrter Fürst als Regent vor. Der Stadt Waldshut wurde im Jahre 1878 anlässlich eines landwirtschaftlichen Festes die hohe Ehre zuteil, den geliebten Fürsten in ihren Mauern zu beherbergen.

Wohlstand kehrt ein

Unter seiner segensreichen Regierung erhob sich Badens wirtschaftlicher und gewerblicher Wohlstand immer mehr, und durch seine eheliche Verbindung mit der Tochter des seit 1862 in Preußen als König regierenden, jetzt im Alter von 90 Jahren stehenden Fürsten, dem seit 18. Januar 1871 deutschen Kaiser Wilhelm I., nimmt das kleine Land Baden (...) im Rate der Völker keinen geringen Platz ein.

Erstaunliche Dinge

Seit dem Jahre 1865 (dem Jahr der vorletzten Renovierung des Oberen Tors, Red.) haben sich in der Welt und speziell im Herzen Europas Dinge ereignet, über welche alle kommenden Geschlechter in Wort und Bild, in Schrift und Lehre nicht genug erstaunen können“, steht in dem Dokument von 1887 unter anderem weiter zu lesen.

Teilnahme am Krieg

Im weiteren Textteil geht es um die Teilnahme von Baden am siegreichen deutsch-französischen Krieg 1870/71, den 35 Soldaten aus Waldshut mitmachten und unbeschadet überstanden, und um die Gründung des deutschen Reichs 1871. „Dem größten Staatsmanne des Jahrhunderts“, heißt es in dem Dokument wörtlich, „dem eisernen Kanzler Bismarck zu Ehren, wurde am Schlusse des Krieges der hübsche Platz, auf welchem früher die St. Johannes-Kirche stand, Bismarckplatz genannt (heute Johannis-Platz, Red.).

Gemüter beruhigen sich

Ein deutscher Hauch zieht seit den Tagen der allgemeinen Begeisterung, seit 1870, durch die Herzen aller Bewohner. Die durch die Gründung der Altkatholikengemeinschaft 1870 erregten Gemüter haben sich wieder gelegt und ein besseres Verständnis hat allenthalben Platz gegriffen.“

Weitere Einzelheiten

Im letzten Abschnitt heißt es im Dokument, dass Einzelheiten über die derzeitige Lage der Stadt und Umgebung „aus den diesen Aufzeichnungen angeschlossenen Alb-Bote-Nummern zu ersehen sein mögen.“ Wörtlich geht es weiter: „Sämtliche im Bericht von 1865 verzeichneten Amtsstellen sind noch vorhanden und ist das im Jahre 1864 errichtete Kreisgericht durch die Gerichtsorganisation 1879 in ein Landgericht umgewandelt worden.

Die Bürgermeister

Der Gemeinde standen seit 1865 als Bürgermeister vor: Gustav Straubhaar von hier, von 1866 bis 1878, C. F. Mayer von hier, vom Jahre 1878 bis 1885, A. Lang von Hainstadt, Amts Buchen, seit 1885. Derzeitige Stadträte sind: 1. Heinrich Zimmermann, Buchdruckereibesitzer und Verleger des Alb-Bote, 2. Konrad Hildenbrand, gewesener Müller, 3. Friedrich Herzog, Zimmermeister und Stadtbaumeister, 4. Gustav Straub--haar, Sparkassenkassierer, 5. Alois Dietsche, gewesener Mechaniker, 6. Franz Xaver Haberer, Kaufmann, 7. Anton Tanner, Vorschussvereinskassierer, 8. Augustin Schupp, Rentner. Stadtschreiber ist Karl F. Ganter aus Mahlberg. Stadtrechner ist Rudolf Bayer von Waldshut. Stadtdiener ist Otto Schmid von Lenzkirch.

Einwohnerzahl steigt

Die Stadt nimmt an Einwohnerzahl stets zu und erfreut sich eines gewerblichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Außergewöhnlich vermehrte Sterbefälle hat das Jahr 1871 durch die Blatternkrankheit hervorgebracht. Die Lebensmittelpreise halten mit anderen Städten gleiche Waage. Das Pfund Rindfleisch kostet 56 Pf., der Laib Brot 55 Pf., die Ohm neuen Wein 40 – 45 Mark. Der liebe Gott beschütze allezeit unsere schöne Stadt“, heißt es weiter.

