Waldshut-Tiengen Gnadenlose Abrechnung: Volkmar Staub und Florian Schroeder lästern in der Tiengener Stadthalle über das Jahr ab

Beim kabarettistischen Jahresrückblick lästern Volkmar Staub und Florian Schroeder kräftig ab. Der verbale Schlagabtausch lockt rund 350 Zuschauer in die Tiengener Stadthalle.

Tiengen – 2017 war ein dankbares Jahr für Kabarettisten! In ihrem alljährlichen Programm „Zugabe – der kabarettistische Jahresrückblick 2017“ holten die beiden Vollblutlästerer Volkmar Staub und Florian Schroeder zum großen Schlagabtausch aus. Rund 350 Zuschauer wollten sich das auch in diesem Jahr nicht entgehen lassen.

Die Kabarettisten traten als Gespann zum 11. Mal in Waldshut-Tiengen und zum 2. Mal in der Tiengener Stadthalle auf: Auf der Bühne zwei Tische, an denen sie genussvoll einzeln dozierten und polemisierten oder sich schwungvoll Sprachbälle zuschleuderten. Dazu gemeinsame Auftritte in der Mitte der Bühne. Und immer wieder köstliche Bildprojektionen im Hintergrund.

Das begann hochaktuell mit den Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition, von denen Staub rückblickend schwärmte: „Sie hätten ewig weitergehen können“. Natürlich wurde dabei Christian Lindner von der FDP heftigst belästert. Nicht erst bei Staubs traditionell großem Auftritt als Winnetou mit nacktem Oberkörper wurde auch die Groko (Große Koalition) angegriffen: „Meine roten Brüder der Sozialdemokraten, ich bin entsetzt über die SPD („zwischen Selbstmord und Suizid“) und ihren Führer Martin Schulz („der gerupften Martinsgans“) und sehe schwarz. Verweigert euch jedem Deal!“

Aber da gibt es auch noch genug andere Themen, an denen sich die Beiden einzeln oder gemeinsam abarbeiten: das Pflanzenschutzmittel Glyphosat, der Dieselskandal, der Terrorismus, Donald Trump („Da bist du als Satiriker machtlos“, so Schroeder) oder der G20-Gipfel (mit einer köstlichen Parodie auf den Gipfelbezwinger Luis Trenker). Und vieles mehr in fast drei Stunden, die irgendwann auch ermüdeten. Aber das Publikum ging begeistert mit, und jeder fand wohl etwas für seinen eigenen Geschmack.

Das verbale Schussfeuer war vergnüglich, ironisch, aggressiv und bissig, aber oft auch von beängstigendem Ernst. Vor allem Florian Schroeder – elegant in silberner Krawatte, grauem Hemd und schmalem Anzug – teilte gnadenlos aus, auch gegen seinen Partner. Umso vergnüglicher dann seine schauspielerische Glanznummer als Markus Lanz, der zahlreiche Politiker interviewt. Und die abschließende Blödelnummer „Nachtgepräche“ über Sex mit Urs Maria van der Laber (Staub) und Filmregisseur Bernd Laubinger (Schroeder). Kommentar von Schroeder zum Kabarettabend: „Hier wird die Ironiefähigkeit der Hotzenwälder auf eine harte Probe gestellt!“