Waldshut-Tiengen Glosse: Parken für Reiche

Die Menschen in Waldshut kennen mittlerweile die Spielregeln der Knöllchenverteiler, sie gehören zum Stadtbild wie ein neues Nagelstudio. Ein eigener Parkplatz wird in der Zukunft zum Luxus werden, meint Südkurier-Volontär Julian Kares.

Das erste Auto ist ein Stück Freiheit für seinen Besitzer. Endlich gehört man dazu, zum elitären Kreis jener, die man sonst nur aus dem Busfenster an sich vorbeirauschen sah. Während die öffentlichen Verkehrsmittel träge ihre Stationen abklappern, ist das Auto ein flexibles Fortbewegungsmittel. Jederzeit losfahren, jederzeit anhalten – wenn es denn auch in Waldshut so einfach wäre. Es ist eine Stadt, in der mit Parken richtig Geld verdient wird. Damit ist nicht nur die öffentliche Ordnungsmacht gemeint, die rund um die Innenstadt jeden Tag ihren Spaß mit auswärtigen Ahnungslosen hat.

Vor zwei Wochen wurde ein dämlich parkendes Gefährt am Zebrastreifen der Waldshuter Bismarckstraße abgeschleppt. Dem Wert des Autos nach zu urteilen, sind die 180 Euro Gebühr vom Halter mit einem Fingerschnips bezahlt worden. Einheimische kennen mittlerweile die Spielregeln der patrouillierenden Knöllchenverteiler, sie gehören zum Stadtbild wie ein neues Nagelstudio.

Doch auch Bewohner zahlen ihren Preis, um ihr rollendes Gefährt abzustellen. Stellplätze sind für Vermieter eine lukrative Geldanlage. Beispielsweise werden in der Moltkestraße 50 Euro im Monat für ein unbedachtes Viereck verlangt. Das können sich nur Menschen leisten, die auch auf einem Zebrastreifen parken können. Bleibt noch der Bewohner-Parkausweis für 30 Euro im Jahr übrig. Das ist vergleichsweise günstig, ein ständiger Abstellplatz ist damit nicht garantiert.

Die Zukunft sieht folgendermaßen aus: Der Mensch wird sich nicht mehr über seinen dicken Schlitten profilieren. Vielmehr über den eigenen Parkplatz, der jeden Tag unbelegt vor der Wohnung auf die Rückkehr seines Besitzers wartet.

julian.kares@suedkurier.de